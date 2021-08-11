Son dakika haber... Bozkurt sele teslim: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Bozkurt sele teslim: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu -Botlarla kurtarma çalışmasına katıldılar Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı.

Bozkurt sele teslim: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

-Botlarla kurtarma çalışmasına katıldılar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçenin büyük bir kısmı sular altında kaldı.

Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sebebiyle sel altında kaldı. Özellikle Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı'nın taşması ile ilçenin bir bölümü sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre yaşanan sel felaketinde çok sayıda ölü ve kayıp vatandaş olduğu öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, felaketi öğrenir öğrenmez Bozkurt ilçesine intikal etti ve vatandaşlar ile bizzat ilgilendi. İlçede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, hala afet alanında yer alarak çalışmaları bizzat koordine ediyor. Sel olayının hemen akabinde bir arama kurtarma helikopteri sevk edilen bölgede hala AFAD ve JAK Timleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 112 ve UMKE ekipleri de vatandaşların sağlık durumunu sürekli kontrol ediyor. Öte yandan birçok vatandaş sular altında kalan evlerinde kurtarılmayı beklerken, bir çok vatandaş da geceyi dışarıda geçiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek