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Son dakika haber | Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü Samsun'da boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden dönerken, şoförü bıçaklayan şahıs da darp sonucu hastanelik oldu.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden dönerken, şoförü bıçaklayan şahıs da darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü K.B. boynundan yaralanarak ölümden döndü. Özel bir hastaneye ait ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. K.B.'yı bıçakladığı iddia edilen S.C. ise darp sonucu yaralandı. S.C. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

Son dakika haber | Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

Son dakika haber | Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü

Son dakika haber | Boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
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