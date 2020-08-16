Son dakika haber: - Boynu zincire sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Gelen son dakika haberine göre - Boynu zincire sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Ağrı'nın merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde boynu zincire sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Boynu zincire sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı AĞRI - Ağrı'nın merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde boynu zincire sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde bir köpeğin boynu bağlandığı zincire sıkıştı. Köpeğin boynunun zincire sıkıştığı gören sahibi, uzun süren uğraşlara rağmen köpeğini kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Zincirin boynuna dolanmasından dolayı kanlar içinde kalan köpek, itfaiye ekiplerinin zinciri kırması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. Kaynak: İHA