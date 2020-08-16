Son dakika haber | Boynu bağlı olduğu evin önünde zincire sıkışan köpek kurtarıldı
Son dakika haberi: Ağrı'da, boynu zincire sıkışarak yaralanan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, tedavi altına alındı.
16.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:04
Ağrı'da, boynu zincire sıkışarak yaralanan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Yukarı Kükıran köyündeki bir vatandaş, evinin önünde bağlı duran köpeğinin boynunun zincire sıkıştığını fark etti.
Kendi çabalarıyla zinciri çözemeyen vatandaş, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi.
Köye gelen ekipler, makasla zinciri kesip boynundan yaralanan köpeği kurtarıp belediyenin veteriner ekibine teslim etti.
Tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Kaynak: AA