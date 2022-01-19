Son dakika haber! Boyabat'ta yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Akyörük köyünde Ahmet Kaya'ya ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce söndürüldü, yanan ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri