Son dakika haber | Boyabat'ta toplu taşıma araçları ve yazıhaneleri dezenfekte edildi
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Son dakika haber | Boyabat'ta toplu taşıma araçları ve yazıhaneleri dezenfekte edildi

Son dakika habere göre Boyabat ilçesinde Belediye ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğiyle ilçede faaliyet gösteren ticari taksiler, servis minibüsleri ve şehirler arası çalışan otobüsler dezenfekte edildi.

Son dakika haber | Boyabat'ta toplu taşıma araçları ve yazıhaneleri dezenfekte edildi
09.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:20

Boyabat ilçesinde Belediye ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğiyle

ilçede faaliyet gösteren ticari taksiler, servis minibüsleri ve şehirler arası çalışan otobüsler dezenfekte edildi.

Belediye görevlileri tarafından özellikle yolcuların sık temas halinde olduğu kapı kolları, tutacaklar ve koltukları dezenfekte edildi.

Panayır alanı mevkisinde ticari taksi ve minibüslerin dezenfekte edilmesinin ardından Boyabat Otogarı'na giden ekipler burada bulunan otobüsleri ve yazıhanelerini dezenfekte ederek çalışmalarını tamamladılar.

Dezenfekte edilen araçların sürücülerine, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Erbaş tarafından maske dağıtılıp araçlarının dezenfekte edildiği ve çalışmaya uygun olduğuna dair seyahat izin belgeleri verildi.

Erbaş, "Aldığımız bu tedbirlerin önce kendi sağlığımız ve yolcularımızın sağlığı için olduğu bilinciyle asla rehavete kapılmadan tedbirlerimizi eksiksiz olarak yerine getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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