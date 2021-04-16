Son dakika haber: Boyabat'ta kaza: 1 yaralı
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Son dakika haber: Boyabat'ta kaza: 1 yaralı

Son dakika haber: Boyabat'ta kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Kalebağı Mesire Alanı'nda yürüyüş yapan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan kazazedeye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Son dakika haber: Boyabat'ta kaza: 1 yaralı
Son dakika haber: Boyabat'ta kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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