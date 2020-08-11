Son dakika haber | Boyabat'ta ev yangını
Son dakika haberi... Boyabat ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yandı.
11.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:30
Boyabat ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yandı.
İlçeye bağlı Doğrul köyünde Ömer Faruk Celep'e ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü, ahşap ev ise tamamen yandı.
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Kaynak: AA