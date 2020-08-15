Son dakika haber... Boyabat'ta ahır yangını
Son dakika haberi... Boyabat ilçesindeki yangınında ahırda maddi hasar meydana geldi.
15.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:34
Boyabat ilçesindeki yangınında ahırda maddi hasar meydana geldi.
Boyalı köyünde Mustafa Kahraman'a ait tek katlı ahşap evin altındaki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden Kahraman, ahırdaki hayvanları dışarı çıkardı.
Boyabat İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında, ahırda büyük çapta hasar meydana geldi.
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Kaynak: AA