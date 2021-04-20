Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (4)
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Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (4)

Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... OLAY ÖNCESİ BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'da Mehmet Yıldız ile tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ın olay öncesi birlikte görüntüleri ortaya çıktı.

OLAY ÖNCESİ BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da Mehmet Yıldız ile tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ın olay öncesi birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aygül Yıldız'ın katil zanlısı eşi ile tenha bir sokakta birlikte yürüdükleri görüldü. Yürüyüş sırasında çiftin konuştuğu, bu sırada Mehmet Yıldız'ın ellerinin cebinde olduğu gözlendi.


Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (4)
Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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