Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (2)
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Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (2)

Son dakika haber | Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: 'OĞLUNU GÖSTERMEYECEĞİM DEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM'Bursa'da sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Akgül Yıldız'ı (35) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkışan, polisin ikna çabası sonucu teslim olan Mehmet Yıldız (36), emniyetteki ilk ifadesinde 4 ay önce boşanma davası açtıklarını söyledi.

'OĞLUNU GÖSTERMEYECEĞİM DEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM'

Bursa'da sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Akgül Yıldız'ı (35) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkışan, polisin ikna çabası sonucu teslim olan Mehmet Yıldız (36), emniyetteki ilk ifadesinde 4 ay önce boşanma davası açtıklarını söyledi. Yıldız, "8 yaşındaki oğlumuz var. Bana onu göstermeyeceğini söyledi. Sabah karşılaşınca tekrar konuşmak istedim. Yine aynı şekilde çocuğu da göstermeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. O an kendimi kaybettim ve yanımda bulunan silahı çıkararak ateş ettim" dedi.Müslim SARIYAR/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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