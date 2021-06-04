Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı neşterle öldüren Mehmet Nevzat Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı neşterle öldüren Mehmet Nevzat Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Nevzat Yıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Fatma Hülya Yıldız'ın yakınlarıyla taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celse Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğunu hatırlatarak sanık ve avukatına söz verdi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Yıldız, suçsuz olduğunu öne sürüp beraatını istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yıldız'a ayrıca, "nitelikli hırsızlık" suçundan 6 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

PTT'de memur olarak çalışan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48), şiddet gördüğü eşi Mehmet Nevzat Yıldız'a (58) boşanma davası açtıktan sonra taşındığı evde 9 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını neşterle kestikten sonra nefes alamaması için başına poşet geçirdiği öne sürülen Mehmet Nevzat Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Nevzat Yıldız hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından dava açtı.

Cumhuriyet savcısı, 26 Şubat'taki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklamış, sanık Yıldız hakkında "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek", "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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