Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kocaya dava açıldı

Bir son dakika haberine göre Boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldürdüğü iddia edilen koca ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen kayınbabası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.