Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kocaya dava açıldı
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Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kocaya dava açıldı

Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen kocaya dava açıldı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldürdüğü iddia edilen koca ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen kayınbabası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı öldürdüğü iddia edilen koca ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen kayınbabası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de sanık Sami Aslan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi maktul Derya Aslan'ı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden araçla aldığı anlatıldı.

Sanığın eşini götürdüğü olay yerinde silahla öldürdüğüne yer verilen iddianamede, olayın ardından Sami Aslan'ın yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, yakalanması için kırmızı bülten çıkartılan sanığın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı bilgisi üzerine iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlandığı ve sonucunun beklendiği kaydedildi.

Sami Aslan'ın babası sanık Mehmet Sırrı Aslan'ın da maktule ait özel mesajları oğlu Sami Aslan'a gösterdiği anlatılan iddianamede, bunun sonucunda oluşan şüphe kapsamında Mehmet Sırrı Aslan'ın da "azmettirme" suretiyle suça iştirak ettiği aktarıldı.

İddianamede, Derya Aslan'ın ağabeyi Mehmet Akın'ın ifadesinde, olay günü sanık Sami Aslan'ın kendisini telefonla arayarak "Ben kız kardeşini öldürdüm, haberin olsun." dediği bilgisine yer verildi.

Firari sanık Sami Aslan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan, baba Mehmet Sırrı Aslan'ın "töre saikiyle cinayete azmettirme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Davanın duruşması ilerleyen günlerde Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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