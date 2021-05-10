Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı
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Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı

Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MERSİN'de, A.T. tarafından alıkoyulan, boşanma aşamasındaki eşi S.T. ve 3 çocuğu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

MERSİN'de, A.T. tarafından alıkoyulan, boşanma aşamasındaki eşi S.T. ve 3 çocuğu, jandarma ekiplerince kurtarıldı. A.T. ise gözaltına alındı. 

Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde, şüphe üzerine otomobili durduran jandarma ekipleri, A.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu S.T. ve 3 çocuğunu alıkoyduğunu belirledi. Olay sonrası A.T., gözaltına alınırken, S.T. ile 3 çocuğu da jandarma tarafından misafirhaneye yerleştirildi. 

 


Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı
Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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