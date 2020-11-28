Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

28.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:51

Son dakika haberleri... Bilecik'te, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın defnedildi.

Bilecik'te, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın defnedildi.

Boşanma davasının sürdüğü eşi O.A. tarafından vurulan Cemile A'nın cenazesi, merkeze bağlı Yeniköy'deki baba evine getirildi.

Aile büyükleri burada taziyeleri kabul etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor

Cenaze, Yeniköy Camisi'nde kılınan namaz sonrası köy mezarlığında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Cemile A'nın taziyeleri kabul eden yengesi Zuhal Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüldüklerini belirterek, "Ailemizde bütün çocuklar olduğu gibi Cemile de bana çok yakındı, çok severdi, her şeyini paylaşırdı benimle. Güzel kızdı, bizim deli kızımızdı. Bir delilik yaptı o çocukla evlendi. Başta istemedik ama sonra mecbur kabul etmek zorunda kaldık. Kaderi buymuş." dedi.

Kaygısız, aileyi toparlamak üzere birkaç kez girişimde bulunulduğunu ifade ederek, "Olaydan sonra 12-13 gün dayandı, biz de dualarla destekledik ama bugün sonmuş, o bir melek oldu. Yavrusu kaldı bir başına. Acımız çok büyük, babasını da 10 gün önce defnettik. Cani bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. 1 yaşında oğlu evde, hiç susturamıyoruz, sürekli ağlıyor. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız, Allah hepimize sabır versin." diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesini isteyen Kaygısız, "Artık bu suçu işleyen insanlar dışarı çıkmasın. Herkes yardımcı olsun ve kadın cinayetleri artık son bulsun lütfen." ifadelerini kullandı.

Cenaze evine gelen Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk de aileye başsağlığı diledi.

Olay

O.A, 16 Kasım'da eşi Cemile A. ve kayınpederi Abdullah D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaşmış, aracındaki pompalı tüfeği alan O.A'nın ateş açması sonucu Abdullah D. yaşamını yitirmiş, Cemile A. da dün tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

İlgili Haberler

Eşinin adliye önünde tüfekle vurduğu Cemile, toprağa verildi
Eşinin adliye önünde tüfekle vurduğu Cemile, toprağa verildi
Cipin çarpması sonucu ölen kadın toprağa verildi
Cipin çarpması sonucu ölen kadın toprağa verildi
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı" - HaberlerBursa Büyükşehir Belediyesinden cenaze defin işlemlerine yönelik açıklama Açıklaması - HaberlerYalova'da söndürülen yangın sonrası otelin çatı katında ceset bulundu - HaberlerYangından 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı - HaberlerGenelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek. - HaberlerSon Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek - HaberlerSon dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - HaberlerSon dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi. - HaberlerSon dakika haberleri: İtalya'da sel felaketi: 3 ölü - HaberlerSon dakika haber! Filistin'in Ankara Büyükelçisi: "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrı sabit" - HaberlerYoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel'den koronavirüs uyarısı: Bu haftadan korkun - HaberlerYüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi - EkonomiUçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Cevdet Yılmaz Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 18:51:35. #1.15#
title