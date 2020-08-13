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Son dakika haber | Boşandığı eşi tarafından boğularak öldürüldü

Son dakika habere göre İZMİR'in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki, Gizem Filiz, kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşandığı eşi Aykut H., tarafından boğularak öldürüldü.

Son dakika haber | Boşandığı eşi tarafından boğularak öldürüldü
13.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:29

İZMİR'in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki, Gizem Filiz, kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşandığı eşi Aykut H., tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından, polisi arayıp, kendini ihbar eden Aykut H., gözaltına alındı.

İki çocuk babası Aykut H., iddiaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında, bir süre önce boşandığı ve tehdit edip, şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşi Gizem Filiz'in Cengiz Topel Mahallesi, 1185/17 Sokak'taki evine gitti. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir şekilde eve giren Aykut H., mağazalarda yarı zamanlı tezgahtar olarak çalışan, boşandığı eşi Gizem Filiz'e bağırıp, boğmaya başladı. Genç kadının, bir süre sonra hareketsiz kalması üzerine Aykut H., polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu adrese giden polis, Filiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Aykut H.'yi gözaltına aldı. Çiftin boşanmalarının ardından velayeti annelerine verilen çocuklarının olay sırasında Manisa'daki anneannelerinin yanında olduğu öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Filiz'in annesi ve dayısı sinir krizi geçirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Filiz'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Filiz'in cesedi evden çıkartılırken, acı haberle yıkılan komşuları gözyaşlarına boğulurken, kadın cinayetlerine son verilmesini istedi.'YEĞENİMİ TEHDİT EDİP, PEK ÇOK KEZ YOLUNU KESTİ'Hayatının baharında yaşamını yitiren Filiz'in amcası Cevdet Filiz, yüreğinin yandığını belirtip, "Aykut H., yeğenimi daha önce de tehdit edip, pek çok kez yolunu kesmişti. Çok üzgünüz" dedi. Polis, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde aynı zamanda öğrenci olduğu öğrenilen Filiz'in öldürülmesiyle ilgili

soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

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