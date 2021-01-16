Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi
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Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi

16.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:30
Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi

Ali Kerem BENGİ / KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.

Ali Kerem BENGİ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.  Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar ve Kadıköy'de yollar ve meydanlar boş kaldı. Polisler de kısıtlama nedeniyle kurulan noktalarda denetim yaptı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.


Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi
Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi
Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi
Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi
Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy Meydanları havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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