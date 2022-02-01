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Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta boş bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta boş bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15: 30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Nadir Pulat Sokak üzerindeki üç katlı bir evin en üst katında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple boş evde çıkan yangın panik yaşattı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri yangını imkanlarıyla yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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