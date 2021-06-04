Son dakika haber | Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı
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Son dakika haber | Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı

Son dakika haber | Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş arazide alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslar, vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine saldırdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş arazide alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslar, vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine gelen destek ekipler tarafından etkisiz hale getirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide alkol alan kalabalık bir grubun çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alkol içen şahısları uyardı. Alkollü şahıslar, kendilerini uyaran iki polis memuruna saldırarak darp etti.

9 kişi gözaltına alındı

Saldırıya uğrayan polis memurlarının, destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis ekiplerine saldırdığı belirlenen 9 kişi, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haber | Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı
Son dakika haber | Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı
Son dakika haber | Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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