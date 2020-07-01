Son dakika haber | Borsada işlem hacmi sıralaması
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.131.426.677
Garanti Bankası 1.327.592.830
ASELSAN 1.309.038.
01.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.131.426.677
|Garanti Bankası
|1.327.592.830
|ASELSAN
|1.309.038.718
|Türk Hava Yolları
|1.258.080.700
|Odaş Elektrik
|1.070.837.183
|Emlak Konut GMYO
|998.850.353
|Doğan Holding
|833.363.813
|Akbank
|770.022.000
|Halkbank
|655.300.567
|Karsan Otomotiv
|584.159.548
|Güneş Sigorta
|569.390.424
|Tüpraş
|552.906.541
|Ereğli Demir Çelik
|500.303.290
|Şekerbank
|495.627.629
|Vakıflar Bankası
|478.204.424
|Yapı ve Kredi Bankası
|440.600.257
|Petkim
|439.895.612
|Albaraka Türk
|417.790.828
|Şişe Cam
|413.273.699
|Tekfen Holding
|397.534.240
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Kaynak: AA