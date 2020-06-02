Son dakika haber | Borsada günün ilk yarısı (2)
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.
02.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:17
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|64.740,00
|4,42
|114,51
|İş Bankası (C)
|5,08
|0,00
|-20,75
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|147,14
|İş Fin.Kir.
|3,98
|1,27
|4,74
|İş Girişim
|6,80
|0,59
|78,95
|İş GMYO
|1,73
|0,58
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|5,81
|-0,51
|44,28
|İş Yat. Ort.
|2,49
|0,00
|54,53
|İşbir Holding
|742,50
|0,88
|72,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|-1,56
|1,61
|İttifak Holding
|2,78
|-0,36
|-25,27
|İz Hayvancılık Tarım
|4,86
|4,07
|85,75
|İzmir Demir Çelik
|13,02
|0,23
|58,97
|İzmir Fırça
|2,39
|0,00
|32,78
|Jantsa Jant Sanayi
|73,85
|-0,20
|38,85
|Kafein Yazılım
|16,37
|-1,92
|46,95
|Kapital Yat. Holding
|3,37
|0,60
|39,26
|Kaplamin
|7,08
|0,00
|27,57
|Kardemir (A)
|2,75
|-0,72
|3,77
|Kardemir (B)
|2,57
|0,00
|-2,65
|Kardemir (D)
|2,58
|-1,15
|-3,01
|Karel Elektronik
|15,35
|1,45
|5,64
|Karsan Otomotiv
|1,83
|-1,08
|15,82
|Karsu Tekstil
|3,33
|-0,89
|2,78
|Kartonsan
|446,10
|-0,31
|15,47
|Katmerciler Ekipman
|3,85
|0,00
|0,26
|Kent Gıda
|536,50
|0,81
|205,18
|Kerevitaş Gıda
|3,98
|-1,00
|22,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|0,00
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,37
|2,74
|-11,08
|Klimasan Klima
|17,16
|-0,23
|-22,28
|Koç Holding
|17,06
|1,97
|-14,74
|Konfrut Gıda
|9,69
|1,36
|23,91
|Konya Çimento
|262,80
|0,46
|-3,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,29
|0,71
|-11,21
|Koza Altın
|75,35
|1,62
|1,76
|Koza Madencilik
|12,12
|1,17
|20,84
|Körfez GMYO
|3,08
|-0,32
|28,87
|Kristal Kola
|1,93
|-0,52
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|25,54
|-3,26
|100,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,34
|-0,27
|53,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,74
|-0,57
|5,45
|Kütahya Porselen
|20,98
|-3,85
|216,92
|Lider Faktoring
|2,24
|1,36
|22,07
|Link Bilgisayar
|26,12
|-3,04
|43,91
|Logo Yazılım
|74,45
|-0,73
|22,45
|Lokman Hekim Sağlık
|6,71
|-1,61
|16,09
|Lüks Kadife
|11,74
|1,21
|35,88
|Makina Takım
|1,85
|0,00
|-1,60
|Marka Yatırım Holding
|1,66
|7,79
|40,68
|Marmaris Altınyunus
|72,05
|-1,57
|1,48
|Marshall
|74,45
|7,05
|56,60
|Martı GMYO
|1,39
|2,21
|37,62
|Martı Otel
|1,02
|2,00
|12,09
|Mavi Giyim
|45,42
|-2,07
|-21,55
|Mazhar Zorlu Holding
|17,70
|-0,39
|46,40
|Mega Polietilen
|4,58
|-4,58
|108,18
|Menderes Tekstil
|2,36
|0,85
|80,15
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,00
|1,06
|2,88
|Merko Gıda
|1,33
|-2,21
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|-1,48
|12,36
|Metro Holding
|1,37
|-0,72
|-0,72
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,07
|-0,48
|5,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-0,90
|-58,56
|Migros Ticaret
|34,02
|0,65
|40,46
|Milpa
|4,30
|-0,46
|96,35
|Mistral GMYO
|2,22
|0,00
|17,46
|MLP Sağlık
|16,26
|-1,03
|1,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,81
|-1,63
|58,77
|Mondi Tire Kutsan
|6,93
|-1,28
|67,39
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,06
|0,73
|41,98
|Net Holding
|2,41
|-0,41
|-7,31
|Netaş Telekom.
|14,68
|0,55
|12,40
|Niğbaş Niğde Beton
|9,25
|-0,32
|49,19
|Nuh Çimento
|13,30
|0,45
|21,08
|Nurol GMYO
|4,24
|-4,72
|18,77
|Odaş Elektrik
|2,00
|0,00
|38,34
|Olmuksan-IP
|4,32
|-1,14
|68,69
|Orge Enerji Elektrik
|5,46
|-0,55
|10,08
|Orma Orman Mahsulleri
|5,05
|2,64
|82,97
|Osmanlı Menkul
|7,57
|0,13
|81,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-0,44
|35,12
|Otokar
|134,20
|0,37
|-8,73
|Oyak Çimento
|6,03
|0,33
|9,68
|Oyak Yat. Ort.
|5,94
|-1,00
|157,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,02
|-1,95
|-2,23
|Özak GMYO
|3,08
|-0,32
|19,84
|Özbal Çelik Boru
|1,94
|-2,02
|20,36
|Özderici GMYO
|1,69
|-0,59
|7,64
|Özerden Plastik
|2,31
|-3,35
|1,32
|Panora GMYO
|5,47
|0,55
|-2,35
|Papilon Savunma
|15,04
|-1,70
|95,16
|Park Elek.Madencilik
|3,55
|0,28
|16,39
|Parsan
|17,11
|9,96
|1,00
|Pegasus
|59,75
|-1,16
|-30,84
|Peker GMYO
|6,05
|0,00
|93,29
|Penguen Gıda
|4,27
|4,66
|106,28
|Pera GMYO
|1,01
|0,00
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|9,07
|-0,77
|17,22
|Petkim
|3,62
|-0,28
|-4,99
|Petrokent Turizm
|179,80
|-1,69
|40,36
|Pınar Et ve Un
|18,27
|-3,59
|99,24
|Pınar Su
|6,10
|-1,77
|162,93
|Pınar Süt
|18,10
|-4,23
|42,86
|Plastikkart
|9,70
|0,00
|4,64
|Polisan Holding
|2,67
|0,00
|-11,52
|Politeknik Metal
|129,00
|0,39
|69,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|-1,04
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,10
|0,08
|7,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,80
|-0,19
|-18,05
|QNB Finansbank
|47,58
|-0,83
|26,88
|Ral Yatırım Holding
|13,74
|-0,79
|102,06
|Ray Sigorta
|5,71
|-6,09
|66,96
|Reysaş GMYO
|5,00
|4,38
|8,93
|Reysaş Lojistik
|6,46
|3,03
|47,49
|Rhea Girişim
|2,18
|2,83
|83,19
|Rodrigo Tekstil
|2,69
|-2,18
|48,62
|Royal Halı
|2,17
|2,84
|58,39
|RTA Laboratuvarları
|21,02
|-9,94
|806,03
|Sabancı Holding
|8,80
|3,77
|-3,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,69
|0,00
|115,14
|Salix Yatırım Holding
|8,87
|1,95
|23,02
|Sanel Mühendislik
|5,32
|-1,12
|31,36
|Sanifoam Sünger
|6,15
|3,54
|23,00
|Sanko Pazarlama
|7,40
|-0,54
|-4,39
|Saray Matbaacılık
|1,65
|1,23
|27,63
|Sarkuysan
|5,69
|-1,04
|17,81
|Sasa Polyester
|10,43
|1,76
|34,93
|Say Reklamcılık
|3,76
|-1,57
|67,86
|Sekuro Plastik
|5,66
|2,91
|5,60
|Selçuk Ecza Deposu
|8,17
|0,00
|36,97
|Selçuk Gıda
|3,20
|-6,71
|86,05
|Senkron Güvenlik
|2,94
|0,34
|7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|4,74
|-1,46
|198,11
|Servet GMYO
|16,24
|-0,37
|91,06
|Seyitler Kimya
|8,94
|-2,40
|31,66
|Silverline Endüstri
|2,76
|-2,82
|27,78
|Sinpaş GMYO
|1,14
|-1,72
|-1,72
|Smartiks Yazılım
|9,32
|-1,17
|-4,99
|Soda Sanayii
|5,73
|0,35
|-3,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,25
|2,71
|244,50
|Söktaş
|3,48
|-0,57
|31,32
|Sönmez Filament
|6,51
|-0,61
|33,40
|Sönmez Pamuklu
|6,65
|-0,15
|35,16
|Sumaş Suni Tahta
|12,20
|0,25
|23,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|-0,40
|4,39
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|-10,69
|Şişe Cam
|5,01
|1,01
|-2,18
|Şok Marketler
|11,92
|0,17
|10,78
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,37
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,40
|0,93
|-5,05
|T.S.K.B.
|1,14
|0,00
|-5,79
|T.Tuborg
|15,51
|-1,21
|30,34
|Taç Tarım Ürünleri
|5,15
|-1,34
|65,06
|Tat Gıda
|8,87
|-1,44
|45,80
|TAV Havalimanları
|20,54
|-0,68
|-24,39
|Taze Kuru Gıda
|16,57
|9,95
|128,87
|Tek-Art Turizm
|1,38
|-2,82
|9,52
|Tekfen Holding
|14,33
|1,42
|-22,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|0,00
|74,76
|Temapol Polimer Plastik
|7,41
|-0,27
|41,95
|TGS Dış Ticaret
|4,91
|-1,01
|5,14
|Tofaş Oto. Fab.
|22,92
|1,24
|-1,64
|Torunlar GMYO
|2,62
|-0,76
|-4,73
|Trabzon Liman
|13,04
|-0,84
|22,33
|Trabzonspor Sportif
|5,55
|0,91
|158,14
|Trakya Cam
|3,29
|0,30
|-2,98
|Trend GMYO
|3,92
|-0,25
|78,18
|TSKB GMYO
|3,76
|9,94
|180,60
|Tuğçelik
|4,65
|-0,21
|17,72
|Tukaş
|8,55
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,94
|-0,68
|10,11
|Turkcell
|13,95
|-0,71
|1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,12
|0,82
|-4,52
|Tüpraş
|89,90
|1,24
|-29,10
|Türk Hava Yolları
|12,67
|-0,71
|-12,38
|Türk Prysmian Kablo
|3,98
|-1,49
|53,95
|Türk Telekom
|7,60
|1,06
|3,12
|Türk Traktör
|62,65
|-1,03
|18,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,84
|0,05
|2,00
|Ufuk Yatırım
|4,94
|2,28
|91,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,70
|-1,82
|27,36
|Ulusoy Elektrik
|33,50
|0,36
|25,94
|Ulusoy Un Sanayi
|8,35
|-5,97
|118,59
|Umpaş Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Uşak Seramik
|1,72
|-0,58
|1,78
|Utopya Turizm
|5,91
|-1,34
|20,12
|Uzertaş Boya
|4,15
|0,73
|86,94
|Ülker Bisküvi
|23,92
|-0,33
|6,98
|Vakıf Fin. Kir.
|2,33
|-0,43
|-3,72
|Vakıf GMYO
|2,35
|0,00
|35,76
|Vakıf Yat. Ort.
|2,40
|0,42
|3,00
|Vakıflar Bankası
|4,73
|0,00
|-14,16
|Vakko Tekstil
|4,98
|1,01
|9,69
|Vanet Gıda
|1,61
|-1,83
|12,59
|Verusa Holding
|20,50
|1,18
|10,51
|Verusaturk Girisim
|5,01
|1,21
|-4,73
|Vestel
|14,23
|0,42
|12,76
|Vestel Beyaz Eşya
|23,94
|-0,50
|10,83
|Viking Kağıt
|4,36
|-2,02
|133,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,18
|2,25
|31,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|0,00
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,10
|-4,91
|45,14
|Yataş
|7,61
|0,26
|3,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,02
|-0,98
|25,47
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|-0,41
|0,66
|Yeşil GMYO
|0,63
|0,00
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,64
|0,00
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,21
|1,30
|17,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.499,90
|-1,32
|154,67
|Yonga Mobilya
|27,36
|9,97
|196,10
|Yükselen Çelik
|8,86
|-1,23
|44,54
|Yünsa
|12,92
|0,16
|28,33
|Zorlu Enerji
|1,48
|1,37
|-9,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA