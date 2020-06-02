Son dakika haber | Borsada günün ilk yarısı (2) Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 360.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 360.036,60 117,11 İş Bankası (B) 64.740,00 4,42 114,51 İş Bankası (C) 5,08 0,00 -20,75 İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14 İş Fin.Kir. 3,98 1,27 4,74 İş Girişim 6,80 0,59 78,95 İş GMYO 1,73 0,58 -1,70 İş Y. Men. Değ. 5,81 -0,51 44,28 İş Yat. Ort. 2,49 0,00 54,53 İşbir Holding 742,50 0,88 72,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61 İttifak Holding 2,78 -0,36 -25,27 İz Hayvancılık Tarım 4,86 4,07 85,75 İzmir Demir Çelik 13,02 0,23 58,97 İzmir Fırça 2,39 0,00 32,78 Jantsa Jant Sanayi 73,85 -0,20 38,85 Kafein Yazılım 16,37 -1,92 46,95 Kapital Yat. Holding 3,37 0,60 39,26 Kaplamin 7,08 0,00 27,57 Kardemir (A) 2,75 -0,72 3,77 Kardemir (B) 2,57 0,00 -2,65 Kardemir (D) 2,58 -1,15 -3,01 Karel Elektronik 15,35 1,45 5,64 Karsan Otomotiv 1,83 -1,08 15,82 Karsu Tekstil 3,33 -0,89 2,78 Kartonsan 446,10 -0,31 15,47 Katmerciler Ekipman 3,85 0,00 0,26 Kent Gıda 536,50 0,81 205,18 Kerevitaş Gıda 3,98 -1,00 22,09 Kervansaray Yat. Holding 0,49 0,00 -10,91 Kiler GMYO 3,37 2,74 -11,08 Klimasan Klima 17,16 -0,23 -22,28 Koç Holding 17,06 1,97 -14,74 Konfrut Gıda 9,69 1,36 23,91 Konya Çimento 262,80 0,46 -3,13 Kordsa Teknik Tekstil 11,29 0,71 -11,21 Koza Altın 75,35 1,62 1,76 Koza Madencilik 12,12 1,17 20,84 Körfez GMYO 3,08 -0,32 28,87 Kristal Kola 1,93 -0,52 27,81 Kron Telekomünikasyon 25,54 -3,26 100,79 Kuştur Kuşadası Turizm 36,34 -0,27 53,33 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,74 -0,57 5,45 Kütahya Porselen 20,98 -3,85 216,92 Lider Faktoring 2,24 1,36 22,07 Link Bilgisayar 26,12 -3,04 43,91 Logo Yazılım 74,45 -0,73 22,45 Lokman Hekim Sağlık 6,71 -1,61 16,09 Lüks Kadife 11,74 1,21 35,88 Makina Takım 1,85 0,00 -1,60 Marka Yatırım Holding 1,66 7,79 40,68 Marmaris Altınyunus 72,05 -1,57 1,48 Marshall 74,45 7,05 56,60 Martı GMYO 1,39 2,21 37,62 Martı Otel 1,02 2,00 12,09 Mavi Giyim 45,42 -2,07 -21,55 Mazhar Zorlu Holding 17,70 -0,39 46,40 Mega Polietilen 4,58 -4,58 108,18 Menderes Tekstil 2,36 0,85 80,15 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,00 1,06 2,88 Merko Gıda 1,33 -2,21 26,67 Metal Gayrimenkul 1,18 0,00 29,67 Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36 Metro Holding 1,37 -0,72 -0,72 Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -0,48 5,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -0,90 -58,56 Migros Ticaret 34,02 0,65 40,46 Milpa 4,30 -0,46 96,35 Mistral GMYO 2,22 0,00 17,46 MLP Sağlık 16,26 -1,03 1,63 MMC San. ve Tic. Yat. 1,81 -1,63 58,77 Mondi Tire Kutsan 6,93 -1,28 67,39 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 2,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,06 0,73 41,98 Net Holding 2,41 -0,41 -7,31 Netaş Telekom. 14,68 0,55 12,40 Niğbaş Niğde Beton 9,25 -0,32 49,19 Nuh Çimento 13,30 0,45 21,08 Nurol GMYO 4,24 -4,72 18,77 Odaş Elektrik 2,00 0,00 38,34 Olmuksan-IP 4,32 -1,14 68,69 Orge Enerji Elektrik 5,46 -0,55 10,08 Orma Orman Mahsulleri 5,05 2,64 82,97 Osmanlı Menkul 7,57 0,13 81,06 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -0,44 35,12 Otokar 134,20 0,37 -8,73 Oyak Çimento 6,03 0,33 9,68 Oyak Yat. Ort. 5,94 -1,00 157,29 Oylum Sınai Yatırımlar 3,02 -1,95 -2,23 Özak GMYO 3,08 -0,32 19,84 Özbal Çelik Boru 1,94 -2,02 20,36 Özderici GMYO 1,69 -0,59 7,64 Özerden Plastik 2,31 -3,35 1,32 Panora GMYO 5,47 0,55 -2,35 Papilon Savunma 15,04 -1,70 95,16 Park Elek.Madencilik 3,55 0,28 16,39 Parsan 17,11 9,96 1,00 Pegasus 59,75 -1,16 -30,84 Peker GMYO 6,05 0,00 93,29 Penguen Gıda 4,27 4,66 106,28 Pera GMYO 1,01 0,00 7,45 Pergamon Dış Ticaret 9,07 -0,77 17,22 Petkim 3,62 -0,28 -4,99 Petrokent Turizm 179,80 -1,69 40,36 Pınar Et ve Un 18,27 -3,59 99,24 Pınar Su 6,10 -1,77 162,93 Pınar Süt 18,10 -4,23 42,86 Plastikkart 9,70 0,00 4,64 Polisan Holding 2,67 0,00 -11,52 Politeknik Metal 129,00 0,39 69,58 Prizma Press Matbaacılık 3,81 -1,04 -11,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,10 0,08 7,07 QNB Finans Fin. Kir. 105,80 -0,19 -18,05 QNB Finansbank 47,58 -0,83 26,88 Ral Yatırım Holding 13,74 -0,79 102,06 Ray Sigorta 5,71 -6,09 66,96 Reysaş GMYO 5,00 4,38 8,93 Reysaş Lojistik 6,46 3,03 47,49 Rhea Girişim 2,18 2,83 83,19 Rodrigo Tekstil 2,69 -2,18 48,62 Royal Halı 2,17 2,84 58,39 RTA Laboratuvarları 21,02 -9,94 806,03 Sabancı Holding 8,80 3,77 -3,51 Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 0,00 115,14 Salix Yatırım Holding 8,87 1,95 23,02 Sanel Mühendislik 5,32 -1,12 31,36 Sanifoam Sünger 6,15 3,54 23,00 Sanko Pazarlama 7,40 -0,54 -4,39 Saray Matbaacılık 1,65 1,23 27,63 Sarkuysan 5,69 -1,04 17,81 Sasa Polyester 10,43 1,76 34,93 Say Reklamcılık 3,76 -1,57 67,86 Sekuro Plastik 5,66 2,91 5,60 Selçuk Ecza Deposu 8,17 0,00 36,97 Selçuk Gıda 3,20 -6,71 86,05 Senkron Güvenlik 2,94 0,34 7,69 Serve Film Prodüksiyon 4,74 -1,46 198,11 Servet GMYO 16,24 -0,37 91,06 Seyitler Kimya 8,94 -2,40 31,66 Silverline Endüstri 2,76 -2,82 27,78 Sinpaş GMYO 1,14 -1,72 -1,72 Smartiks Yazılım 9,32 -1,17 -4,99 Soda Sanayii 5,73 0,35 -3,32 Sodaş Sodyum Sanayii 13,25 2,71 244,50 Söktaş 3,48 -0,57 31,32 Sönmez Filament 6,51 -0,61 33,40 Sönmez Pamuklu 6,65 -0,15 35,16 Sumaş Suni Tahta 12,20 0,25 23,23 Şeker Fin. Kir. 4,99 -0,40 4,39 Şekerbank 1,17 0,00 -10,69 Şişe Cam 5,01 1,01 -2,18 Şok Marketler 11,92 0,17 10,78 T. Halk Bankası 5,42 0,37 -8,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,40 0,93 -5,05 T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79 T.Tuborg 15,51 -1,21 30,34 Taç Tarım Ürünleri 5,15 -1,34 65,06 Tat Gıda 8,87 -1,44 45,80 TAV Havalimanları 20,54 -0,68 -24,39 Taze Kuru Gıda 16,57 9,95 128,87 Tek-Art Turizm 1,38 -2,82 9,52 Tekfen Holding 14,33 1,42 -22,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 0,00 74,76 Temapol Polimer Plastik 7,41 -0,27 41,95 TGS Dış Ticaret 4,91 -1,01 5,14 Tofaş Oto. Fab. 22,92 1,24 -1,64 Torunlar GMYO 2,62 -0,76 -4,73 Trabzon Liman 13,04 -0,84 22,33 Trabzonspor Sportif 5,55 0,91 158,14 Trakya Cam 3,29 0,30 -2,98 Trend GMYO 3,92 -0,25 78,18 TSKB GMYO 3,76 9,94 180,60 Tuğçelik 4,65 -0,21 17,72 Tukaş 8,55 -30,77 Turcas Petrol 2,94 -0,68 10,11 Turkcell 13,95 -0,71 1,09 Tümosan Motor ve Traktör 6,12 0,82 -4,52 Tüpraş 89,90 1,24 -29,10 Türk Hava Yolları 12,67 -0,71 -12,38 Türk Prysmian Kablo 3,98 -1,49 53,95 Türk Telekom 7,60 1,06 3,12 Türk Traktör 62,65 -1,03 18,41 Türker Proje Gayrimenkul 42,84 0,05 2,00 Ufuk Yatırım 4,94 2,28 91,47 Ulaşlar Turizm Yat. 2,70 -1,82 27,36 Ulusoy Elektrik 33,50 0,36 25,94 Ulusoy Un Sanayi 8,35 -5,97 118,59 Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06 Uşak Seramik 1,72 -0,58 1,78 Utopya Turizm 5,91 -1,34 20,12 Uzertaş Boya 4,15 0,73 86,94 Ülker Bisküvi 23,92 -0,33 6,98 Vakıf Fin. Kir. 2,33 -0,43 -3,72 Vakıf GMYO 2,35 0,00 35,76 Vakıf Yat. Ort. 2,40 0,42 3,00 Vakıflar Bankası 4,73 0,00 -14,16 Vakko Tekstil 4,98 1,01 9,69 Vanet Gıda 1,61 -1,83 12,59 Verusa Holding 20,50 1,18 10,51 Verusaturk Girisim 5,01 1,21 -4,73 Vestel 14,23 0,42 12,76 Vestel Beyaz Eşya 23,94 -0,50 10,83 Viking Kağıt 4,36 -2,02 133,16 Yapı Kredi Koray GMYO 3,18 2,25 31,40 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -4,03 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,10 -4,91 45,14 Yataş 7,61 0,26 3,68 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,02 -0,98 25,47 Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,41 0,66 Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56 Yeşil Yapı 0,64 0,00 -3,03 Yeşil Yatırım Holding 13,21 1,30 17,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.499,90 -1,32 154,67 Yonga Mobilya 27,36 9,97 196,10 Yükselen Çelik 8,86 -1,23 44,54 Yünsa 12,92 0,16 28,33 Zorlu Enerji 1,48 1,37 -9,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA