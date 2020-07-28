Son dakika haber... Borsada günlük işlemler (1)
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
28.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,36
|-5,88
|80,65
|Acıpayam Selüloz
|9,41
|-4,85
|49,02
|Adel Kalemcilik
|16,74
|-5,32
|6,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|-9,17
|45,63
|Afyon Çimento
|4,25
|-7,41
|86,54
|Ak Enerji
|1,81
|-8,59
|66,06
|Akbank
|5,50
|-3,85
|-32,18
|Akçansa
|12,72
|-4,36
|31,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,45
|9,88
|205,69
|Akfen GMYO
|3,73
|-6,52
|-7,90
|Akın Tekstil
|15,90
|-2,75
|15,30
|Akiş GMYO
|3,25
|-6,61
|3,75
|Akmerkez GMYO
|43,02
|9,97
|92,01
|Aksa
|7,24
|-3,21
|3,38
|Aksa Enerji
|5,37
|-5,12
|41,32
|Aksigorta
|7,89
|-5,05
|45,63
|Aksu Enerji
|10,98
|-4,60
|-26,16
|Alarko Carrıer
|96,95
|-9,31
|62,33
|Alarko GMYO
|16,73
|-2,56
|13,82
|Alarko Holding
|5,50
|-4,84
|-7,56
|Albaraka Türk
|1,61
|-6,40
|5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,34
|-2,40
|68,94
|Alkim Kağıt
|12,95
|-3,79
|138,94
|Alkim Kimya
|12,59
|-4,91
|103,00
|Altınyağ
|1,22
|-3,17
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|38,10
|-5,60
|281,38
|Anadolu Cam
|5,15
|-5,50
|20,77
|Anadolu Efes
|20,04
|-3,28
|-5,82
|Anadolu Grubu Holding
|19,46
|-7,77
|10,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,37
|-2,45
|37,55
|Anadolu Isuzu
|14,80
|-7,44
|21,61
|Anadolu Sigorta
|6,38
|-3,33
|53,60
|Anel Elektrik
|5,12
|-3,58
|59,50
|Arçelik
|22,06
|-0,18
|5,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,52
|-6,82
|Arena Bilgisayar
|20,96
|-2,51
|187,71
|Armada Bilgisayar
|23,46
|-5,10
|43,14
|Arsan Tekstil
|5,28
|-4,86
|47,49
|Artı Yatırım Holding
|1,74
|-5,95
|114,81
|Aselsan
|36,48
|-3,18
|74,73
|Ata GMYO
|3,45
|-3,90
|-23,84
|Atakule GMYO
|2,42
|-6,92
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,97
|-0,51
|97,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,54
|9,96
|76,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|-1,56
|8,16
|Avrasya GMYO
|2,28
|-7,32
|50,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|-3,59
|18,13
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,10
|0,01
|12,77
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|-4,49
|10,39
|Ayen Enerji
|5,42
|-6,71
|56,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,42
|1,84
|101,83
|Aygaz
|13,08
|-0,83
|7,69
|Bagfaş
|17,41
|-6,75
|3,51
|Bak Ambalaj
|9,50
|-8,21
|29,25
|Balatacılar Balatacılık
|2,02
|0,50
|62,90
|Bantaş Ambalaj
|3,90
|-5,57
|54,76
|Banvit
|24,70
|-1,75
|33,01
|Baştaş Başkent Çimento
|4,32
|-0,69
|66,80
|Batı Çimento
|4,16
|-8,17
|25,68
|Batısöke Çimento
|1,73
|-9,42
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|6,61
|-6,24
|Bera Holding
|8,03
|-3,83
|108,57
|Berkosan Yalıtım
|4,40
|-5,38
|60,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|3,15
|20,41
|Beyaz Filo
|3,78
|-4,06
|20,77
|Bilici Yatırım
|8,25
|-1,79
|91,87
|Bim Mağazalar
|73,80
|-0,67
|59,71
|Birko Mensucat
|0,46
|-2,13
|48,39
|Birlik Mensucat
|1,70
|-7,61
|49,12
|Bizim Mağazaları
|17,84
|-5,16
|59,71
|Bomonti Elektrik
|6,79
|-3,14
|430,47
|Borusan Mannesmann
|14,17
|-1,80
|23,76
|Borusan Yat. Paz.
|97,00
|-3,39
|61,90
|Bosch Fren Sistemleri
|1.074,10
|9,99
|273,24
|Bossa
|9,80
|-4,67
|21,59
|Brisa
|11,66
|-3,24
|24,32
|Burçelik
|25,92
|9,92
|346,13
|Burçelik Vana
|71,00
|9,99
|631,20
|Bursa Çimento
|5,90
|-7,67
|47,38
|Carrefoursa
|7,19
|-3,49
|52,65
|Casa Emtia Petrol
|22,30
|-0,89
|137,49
|Ceo Event Medya
|4,74
|-7,06
|29,43
|Coca Cola İçecek
|44,90
|-4,91
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|0,68
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,87
|0,21
|69,10
|Çelebi
|77,50
|-4,26
|-24,09
|Çelik Halat
|12,80
|-5,95
|96,92
|Çemaş Döküm
|1,57
|-4,85
|25,25
|Çemtaş
|11,35
|-2,66
|39,62
|Çimbeton
|77,75
|-4,25
|88,44
|Çimentaş
|27,50
|-5,11
|83,33
|Çimsa
|11,50
|-0,95
|26,65
|Çuhadaroğlu Metal
|4,17
|-5,01
|30,72
|Dagi Giyim
|7,58
|1,47
|203,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,39
|-6,46
|226,99
|Dardanel
|12,88
|-9,99
|239,84
|Datagate Bilgisayar
|9,89
|-9,27
|26,63
|Demısaş Döküm
|5,22
|-5,61
|50,00
|Denge Holding
|1,79
|-9,60
|30,66
|Deniz GMYO
|8,88
|4,23
|75,84
|Denizli Cam
|7,50
|-5,18
|-10,07
|Derimod
|6,64
|-4,18
|-7,00
|Derlüks Deri
|6,33
|-0,16
|56,46
|Desa Deri
|6,54
|0,77
|44,05
|Despec Bilgisayar
|8,22
|-6,27
|93,87
|Deva Holding
|19,47
|-3,71
|118,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,38
|0,00
|76,92
|Ditaş Doğan
|25,22
|-6,52
|165,05
|DO-CO
|377,20
|-2,58
|-33,12
|Doğan Burda
|22,30
|9,96
|267,38
|Doğan Holding
|2,08
|-4,59
|15,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-5,49
|56,36
|Doğusan
|3,17
|3,93
|52,40
|Doğuş GMYO
|7,27
|9,98
|60,49
|Doğuş Otomotiv
|17,00
|-3,46
|78,57
|Döktaş Dökümcülük
|28,16
|10,00
|-11,01
|Duran Doğan Basım
|16,72
|-4,73
|19,09
|Dyo Boya
|7,36
|2,79
|50,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,10
|-3,94
|67,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,27
|-5,16
|58,53
|Edip Gayrimenkul
|2,56
|-9,22
|84,17
|Ege Endüstri
|835,10
|-4,80
|48,45
|Ege Gübre
|114,60
|1,51
|132,47
|Ege Profil
|15,33
|4,29
|28,07
|Ege Seramik
|5,27
|-5,89
|43,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|-6,31
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,02
|-5,56
|161,54
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|-4,00
|260,00
|Egeplast
|15,98
|4,38
|27,84
|Ekiz Kimya
|8,26
|-3,50
|1254,10
|Emek Elektrik
|2,86
|0,70
|79,87
|Eminiş Ambalaj
|3,60
|-2,44
|136,84
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|-4,31
|53,35
|Enerjisa Enerji
|8,59
|1,78
|27,52
|Enka İnşaat
|6,31
|-2,02
|13,04
|Erbosan
|23,66
|-4,83
|-5,28
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|-4,73
|-8,50
|Ersu Gıda
|4,27
|-6,56
|106,28
|Escort Teknoloji
|3,49
|-6,43
|151,08
|Etiler Gıda
|3,35
|0,00
|36,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|-7,69
|19,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,71
|-7,57
|43,24
|Euro Yat. Ort.
|1,65
|-5,71
|46,57
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|-4,97
|14,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,21
|-4,96
|-8,71
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,46
|1,36
|-2,41
|F-M İzmit Piston
|100,10
|10,00
|111,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,28
|-6,12
|33,68
|Ford Otosan
|80,25
|3,22
|21,38
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-3,23
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|30,78
|-10,00
|137,50
|Galatasaray Sportif
|2,45
|-5,41
|20,69
|Garanti Bankası
|7,40
|-4,76
|-33,57
|Garanti Faktoring
|7,78
|9,89
|101,03
|Garanti Yat. Ort.
|2,22
|-5,13
|105,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,98
|-3,65
|185,54
|Gedik Yatırım Holding
|22,42
|-4,60
|191,55
|Gediz Ambalaj
|12,59
|-3,08
|86,24
|Gentaş
|2,74
|-6,48
|32,88
|Gersan Elektrik
|6,26
|-8,48
|96,24
|Global Men. Değ.
|5,23
|0,00
|178,19
|Global Yat. Holding
|4,55
|-7,71
|-6,57
|Good-Year
|5,45
|-5,71
|34,57
|Göltaş Çimento
|21,58
|-7,70
|21,30
|Gözde Girişim
|5,47
|-8,07
|6,42
|GSD Denizcilik
|4,41
|-6,77
|72,27
|GSD Holding
|2,54
|-3,05
|70,47
|Gübre Fabrik.
|28,78
|-6,38
|218,36
|Güler Yat. Holding
|12,05
|-3,45
|493,60
|Güneş Sigorta
|5,96
|5,30
|173,39
|Halk GMYO
|2,36
|-6,35
|93,87
|Halk Sigorta
|3,40
|0,00
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,40
|-6,56
|39,59
|Hedef Girişim
|3,33
|-7,76
|27,59
|Hektaş
|14,25
|-5,00
|77,68
|HUB Girişim
|17,85
|-4,80
|90,12
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|-6,55
|37,72
|ICBC Turkey Bank
|5,40
|-7,69
|2,47
|İdealist Danışmanlık
|4,20
|-9,87
|26,51
|İdealist GMYO
|4,17
|-5,87
|36,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-7,33
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|-8,20
|40,00
|İhlas Gazetecilik
|2,63
|-7,83
|-42,07
|İhlas Holding
|0,90
|-9,09
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,30
|-5,80
|27,45
|İndeks Bilgisayar
|12,51
|-5,08
|33,37
|Info Yatırım
|6,86
|-4,72
|41,07
|İntema
|13,28
|-0,52
|43,41
|İpek Doğal Enerji
|13,53
|-6,11
|75,26
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|-3,36
|-11,58
(Sürecek)
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Kaynak: AA