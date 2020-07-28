Son dakika haber... Borsada günlük işlemler (1) Son dakika haberleri: Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,36 -5,88 80,65 Acıpayam Selüloz 9,41 -4,85 49,02 Adel Kalemcilik 16,74 -5,32 6,62 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -9,17 45,63 Afyon Çimento 4,25 -7,41 86,54 Ak Enerji 1,81 -8,59 66,06 Akbank 5,50 -3,85 -32,18 Akçansa 12,72 -4,36 31,21 Akdeniz Yatırım Hold. 6,45 9,88 205,69 Akfen GMYO 3,73 -6,52 -7,90 Akın Tekstil 15,90 -2,75 15,30 Akiş GMYO 3,25 -6,61 3,75 Akmerkez GMYO 43,02 9,97 92,01 Aksa 7,24 -3,21 3,38 Aksa Enerji 5,37 -5,12 41,32 Aksigorta 7,89 -5,05 45,63 Aksu Enerji 10,98 -4,60 -26,16 Alarko Carrıer 96,95 -9,31 62,33 Alarko GMYO 16,73 -2,56 13,82 Alarko Holding 5,50 -4,84 -7,56 Albaraka Türk 1,61 -6,40 5,23 Alcatel Lucent Teletaş 20,34 -2,40 68,94 Alkim Kağıt 12,95 -3,79 138,94 Alkim Kimya 12,59 -4,91 103,00 Altınyağ 1,22 -3,17 197,56 Altınyunus Çeşme 38,10 -5,60 281,38 Anadolu Cam 5,15 -5,50 20,77 Anadolu Efes 20,04 -3,28 -5,82 Anadolu Grubu Holding 19,46 -7,77 10,63 Anadolu Hayat Emek. 8,37 -2,45 37,55 Anadolu Isuzu 14,80 -7,44 21,61 Anadolu Sigorta 6,38 -3,33 53,60 Anel Elektrik 5,12 -3,58 59,50 Arçelik 22,06 -0,18 5,85 ARD Bilişim Teknolojileri 29,52 -6,82 Arena Bilgisayar 20,96 -2,51 187,71 Armada Bilgisayar 23,46 -5,10 43,14 Arsan Tekstil 5,28 -4,86 47,49 Artı Yatırım Holding 1,74 -5,95 114,81 Aselsan 36,48 -3,18 74,73 Ata GMYO 3,45 -3,90 -23,84 Atakule GMYO 2,42 -6,92 26,04 Atlantis Yatırım Holding 1,97 -0,51 97,00 Atlas Yat. Ort. 2,54 9,96 76,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -1,56 8,16 Avrasya GMYO 2,28 -7,32 50,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 -3,59 18,13 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,10 0,01 12,77 Avrupa Yatırım Holding 1,70 -4,49 10,39 Ayen Enerji 5,42 -6,71 56,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,42 1,84 101,83 Aygaz 13,08 -0,83 7,69 Bagfaş 17,41 -6,75 3,51 Bak Ambalaj 9,50 -8,21 29,25 Balatacılar Balatacılık 2,02 0,50 62,90 Bantaş Ambalaj 3,90 -5,57 54,76 Banvit 24,70 -1,75 33,01 Baştaş Başkent Çimento 4,32 -0,69 66,80 Batı Çimento 4,16 -8,17 25,68 Batısöke Çimento 1,73 -9,42 32,06 Bayrak Taban Sanayi 6,61 -6,24 Bera Holding 8,03 -3,83 108,57 Berkosan Yalıtım 4,40 -5,38 60,58 Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 3,15 20,41 Beyaz Filo 3,78 -4,06 20,77 Bilici Yatırım 8,25 -1,79 91,87 Bim Mağazalar 73,80 -0,67 59,71 Birko Mensucat 0,46 -2,13 48,39 Birlik Mensucat 1,70 -7,61 49,12 Bizim Mağazaları 17,84 -5,16 59,71 Bomonti Elektrik 6,79 -3,14 430,47 Borusan Mannesmann 14,17 -1,80 23,76 Borusan Yat. Paz. 97,00 -3,39 61,90 Bosch Fren Sistemleri 1.074,10 9,99 273,24 Bossa 9,80 -4,67 21,59 Brisa 11,66 -3,24 24,32 Burçelik 25,92 9,92 346,13 Burçelik Vana 71,00 9,99 631,20 Bursa Çimento 5,90 -7,67 47,38 Carrefoursa 7,19 -3,49 52,65 Casa Emtia Petrol 22,30 -0,89 137,49 Ceo Event Medya 4,74 -7,06 29,43 Coca Cola İçecek 44,90 -4,91 18,60 Cosmos Yat. Holding 2,95 0,68 44,61 Credıtwest Faktorıng 4,87 0,21 69,10 Çelebi 77,50 -4,26 -24,09 Çelik Halat 12,80 -5,95 96,92 Çemaş Döküm 1,57 -4,85 25,25 Çemtaş 11,35 -2,66 39,62 Çimbeton 77,75 -4,25 88,44 Çimentaş 27,50 -5,11 83,33 Çimsa 11,50 -0,95 26,65 Çuhadaroğlu Metal 4,17 -5,01 30,72 Dagi Giyim 7,58 1,47 203,20 Dagi Yatırım Holding 7,39 -6,46 226,99 Dardanel 12,88 -9,99 239,84 Datagate Bilgisayar 9,89 -9,27 26,63 Demısaş Döküm 5,22 -5,61 50,00 Denge Holding 1,79 -9,60 30,66 Deniz GMYO 8,88 4,23 75,84 Denizli Cam 7,50 -5,18 -10,07 Derimod 6,64 -4,18 -7,00 Derlüks Deri 6,33 -0,16 56,46 Desa Deri 6,54 0,77 44,05 Despec Bilgisayar 8,22 -6,27 93,87 Deva Holding 19,47 -3,71 118,08 Diriteks Diriliş Tekstil 1,38 0,00 76,92 Ditaş Doğan 25,22 -6,52 165,05 DO-CO 377,20 -2,58 -33,12 Doğan Burda 22,30 9,96 267,38 Doğan Holding 2,08 -4,59 15,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 -5,49 56,36 Doğusan 3,17 3,93 52,40 Doğuş GMYO 7,27 9,98 60,49 Doğuş Otomotiv 17,00 -3,46 78,57 Döktaş Dökümcülük 28,16 10,00 -11,01 Duran Doğan Basım 16,72 -4,73 19,09 Dyo Boya 7,36 2,79 50,20 Eczacıbaşı İlaç 6,10 -3,94 67,10 Eczacıbaşı Yatırım 15,27 -5,16 58,53 Edip Gayrimenkul 2,56 -9,22 84,17 Ege Endüstri 835,10 -4,80 48,45 Ege Gübre 114,60 1,51 132,47 Ege Profil 15,33 4,29 28,07 Ege Seramik 5,27 -5,89 43,26 Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 -6,31 225,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,02 -5,56 161,54 Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 -4,00 260,00 Egeplast 15,98 4,38 27,84 Ekiz Kimya 8,26 -3,50 1254,10 Emek Elektrik 2,86 0,70 79,87 Eminiş Ambalaj 3,60 -2,44 136,84 Emlak Konut GMYO 2,22 -4,31 53,35 Enerjisa Enerji 8,59 1,78 27,52 Enka İnşaat 6,31 -2,02 13,04 Erbosan 23,66 -4,83 -5,28 Ereğli Demir Çelik 8,06 -4,73 -8,50 Ersu Gıda 4,27 -6,56 106,28 Escort Teknoloji 3,49 -6,43 151,08 Etiler Gıda 3,35 0,00 36,73 Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -7,69 19,72 Euro Trend Yat. Ort. 1,71 -7,57 43,24 Euro Yat. Ort. 1,65 -5,71 46,57 Euro Yatırım Holding 1,72 -4,97 14,67 Fenerbahçe Futbol 13,21 -4,96 -8,71 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,46 1,36 -2,41 F-M İzmit Piston 100,10 10,00 111,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,28 -6,12 33,68 Ford Otosan 80,25 3,22 21,38 Formet Çelik Kapı 3,00 -3,23 0,00 Frigo Pak Gıda 30,78 -10,00 137,50 Galatasaray Sportif 2,45 -5,41 20,69 Garanti Bankası 7,40 -4,76 -33,57 Garanti Faktoring 7,78 9,89 101,03 Garanti Yat. Ort. 2,22 -5,13 105,56 Gedik Y. Men. Değ. 8,98 -3,65 185,54 Gedik Yatırım Holding 22,42 -4,60 191,55 Gediz Ambalaj 12,59 -3,08 86,24 Gentaş 2,74 -6,48 32,88 Gersan Elektrik 6,26 -8,48 96,24 Global Men. Değ. 5,23 0,00 178,19 Global Yat. Holding 4,55 -7,71 -6,57 Good-Year 5,45 -5,71 34,57 Göltaş Çimento 21,58 -7,70 21,30 Gözde Girişim 5,47 -8,07 6,42 GSD Denizcilik 4,41 -6,77 72,27 GSD Holding 2,54 -3,05 70,47 Gübre Fabrik. 28,78 -6,38 218,36 Güler Yat. Holding 12,05 -3,45 493,60 Güneş Sigorta 5,96 5,30 173,39 Halk GMYO 2,36 -6,35 93,87 Halk Sigorta 3,40 0,00 103,15 Hatay Tekstil 9,40 -6,56 39,59 Hedef Girişim 3,33 -7,76 27,59 Hektaş 14,25 -5,00 77,68 HUB Girişim 17,85 -4,80 90,12 Hürriyet Gzt. 1,57 -6,55 37,72 ICBC Turkey Bank 5,40 -7,69 2,47 İdealist Danışmanlık 4,20 -9,87 26,51 İdealist GMYO 4,17 -5,87 36,27 İhlas Ev Aletleri 2,15 -7,33 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,68 -8,20 40,00 İhlas Gazetecilik 2,63 -7,83 -42,07 İhlas Holding 0,90 -9,09 -1,10 İhlas Yayın Holding 1,30 -5,80 27,45 İndeks Bilgisayar 12,51 -5,08 33,37 Info Yatırım 6,86 -4,72 41,07 İntema 13,28 -0,52 43,41 İpek Doğal Enerji 13,53 -6,11 75,26 İskenderun Demir Çelik 6,91 -3,36 -11,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA