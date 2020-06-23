Son dakika haber: Borsada günlük işlemler (1)
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
23.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,50
|4,17
|88,17
|Acıpayam Selüloz
|9,44
|0,96
|48,19
|Adel Kalemcilik
|13,94
|-0,78
|-11,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,74
|-1,14
|21,82
|Afyon Çimento
|3,12
|-1,27
|36,95
|Ak Enerji
|1,36
|-0,73
|24,77
|Akbank
|6,12
|-0,81
|-24,54
|Akçansa
|12,65
|1,36
|30,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,42
|2,98
|14,69
|Akfen GMYO
|3,57
|1,13
|-11,85
|Akın Tekstil
|12,92
|-1,00
|-6,31
|Akiş GMYO
|3,77
|0,27
|-6,68
|Akmerkez GMYO
|30,06
|9,95
|34,17
|Aksa
|7,31
|-0,14
|4,38
|Aksa Enerji
|4,87
|-0,61
|28,16
|Aksigorta
|6,64
|-0,15
|22,56
|Aksu Enerji
|10,29
|1,18
|-30,80
|Alarko Carrıer
|74,90
|0,07
|24,83
|Alarko GMYO
|14,72
|-0,34
|-3,05
|Alarko Holding
|5,64
|1,44
|-5,21
|Albaraka Türk
|1,66
|1,22
|8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,97
|0,00
|57,56
|Alkim Kağıt
|10,69
|-1,38
|97,24
|Alkim Kimya
|13,25
|-3,43
|113,64
|Altınyağ
|1,28
|-3,03
|212,20
|Altınyunus Çeşme
|36,52
|0,00
|265,57
|Anadolu Cam
|4,72
|2,61
|10,69
|Anadolu Efes
|20,60
|-0,96
|-10,75
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|0,21
|9,95
|Anadolu Hayat Emek.
|7,10
|1,72
|16,68
|Anadolu Isuzu
|13,52
|0,90
|11,09
|Anadolu Sigorta
|6,18
|-0,96
|48,79
|Anel Elektrik
|4,18
|0,00
|30,22
|Arçelik
|17,81
|0,79
|-14,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,92
|-0,80
|Arena Bilgisayar
|14,30
|3,47
|96,29
|Armada Bilgisayar
|22,30
|-0,45
|36,06
|Arsan Tekstil
|5,02
|0,20
|40,22
|Artı Yatırım Holding
|2,30
|-4,17
|183,95
|Aselsan
|32,16
|-0,43
|53,58
|Ata GMYO
|3,55
|0,57
|-21,63
|Atakule GMYO
|2,02
|0,50
|5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,91
|-2,05
|91,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-0,66
|4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,62
|-0,80
|1,60
|Avrasya GMYO
|2,19
|2,82
|45,03
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|0,51
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,62
|5,84
|Ayen Enerji
|4,01
|9,86
|15,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,04
|0,33
|38,81
|Aygaz
|11,65
|0,52
|-4,08
|Bagfaş
|17,20
|-0,29
|2,26
|Bak Ambalaj
|9,09
|0,44
|23,67
|Balatacılar Balatacılık
|2,22
|0,45
|79,03
|Bantaş Ambalaj
|3,73
|-0,80
|48,02
|Banvit
|24,32
|-1,06
|30,96
|Baştaş Başkent Çimento
|3,47
|2,06
|33,98
|Batı Çimento
|3,30
|-0,30
|-0,30
|Batısöke Çimento
|1,41
|-0,70
|7,63
|Bayrak Taban Sanayi
|8,98
|-2,07
|Bera Holding
|4,22
|0,24
|9,61
|Berkosan Yalıtım
|4,04
|-0,74
|47,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,40
|-1,64
|-2,04
|Beyaz Filo
|3,89
|-0,26
|24,29
|Bilici Yatırım
|7,88
|3,14
|80,32
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,51
|49,32
|Birko Mensucat
|0,48
|-2,04
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,52
|0,66
|33,33
|Bizim Mağazaları
|20,32
|4,31
|81,92
|Bomonti Elektrik
|4,56
|-1,30
|256,25
|Borusan Mannesmann
|11,27
|1,90
|-1,57
|Borusan Yat. Paz.
|69,35
|-0,07
|15,75
|Bosch Fren Sistemleri
|306,80
|-0,36
|6,61
|Bossa
|10,29
|-0,96
|27,67
|Brisa
|12,22
|-1,37
|30,29
|Burçelik
|8,87
|-0,56
|52,67
|Burçelik Vana
|18,46
|-0,22
|90,11
|Bursa Çimento
|4,22
|-0,71
|5,41
|Carrefoursa
|7,25
|-0,28
|53,93
|Casa Emtia Petrol
|21,50
|-2,18
|128,97
|Ceo Event Medya
|3,56
|-0,28
|-2,79
|Coca Cola İçecek
|42,72
|0,00
|12,84
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|0,00
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|4,00
|2,56
|38,89
|Çelebi
|79,40
|-0,56
|-22,23
|Çelik Halat
|11,04
|-2,30
|69,85
|Çemaş Döküm
|1,30
|-0,76
|3,71
|Çemtaş
|8,23
|0,37
|1,24
|Çimbeton
|61,50
|-0,40
|49,05
|Çimentaş
|23,56
|-0,59
|57,07
|Çimsa
|9,59
|0,42
|5,62
|Çuhadaroğlu Metal
|3,48
|-1,14
|9,09
|Dagi Giyim
|5,79
|1,40
|131,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,40
|-1,33
|227,43
|Dardanel
|11,97
|-0,25
|215,83
|Datagate Bilgisayar
|9,07
|-0,55
|16,13
|Demısaş Döküm
|4,08
|-1,92
|17,24
|Denge Holding
|1,53
|3,38
|11,68
|Deniz GMYO
|5,18
|-0,77
|2,57
|Denizli Cam
|8,02
|1,52
|-3,84
|Derimod
|6,92
|-0,29
|-3,08
|Derlüks Deri
|6,45
|1,10
|59,42
|Desa Deri
|4,76
|0,42
|4,85
|Despec Bilgisayar
|8,29
|-0,84
|95,52
|Deva Holding
|19,47
|-0,21
|118,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-3,10
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,09
|-0,68
|69,10
|DO-CO
|364,30
|1,11
|-35,41
|Doğan Burda
|12,40
|-1,59
|104,28
|Doğan Holding
|1,96
|1,03
|9,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|9,73
|50,30
|Doğusan
|2,46
|-0,81
|18,27
|Doğuş GMYO
|5,70
|-0,35
|25,83
|Doğuş Otomotiv
|16,15
|0,06
|69,64
|Döktaş Dökümcülük
|25,12
|-0,87
|-20,62
|Duran Doğan Basım
|16,64
|-0,66
|18,52
|Dyo Boya
|6,31
|-0,32
|28,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|4,30
|72,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,81
|9,95
|53,75
|Edip Gayrimenkul
|2,16
|1,41
|55,40
|Ege Endüstri
|625,80
|0,82
|11,24
|Ege Gübre
|88,85
|-1,17
|78,41
|Ege Profil
|15,26
|-0,65
|27,49
|Ege Seramik
|5,24
|1,35
|41,24
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|-8,86
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,30
|-6,47
|233,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,89
|-4,30
|345,00
|Egeplast
|17,09
|0,18
|36,72
|Ekiz Kimya
|11,45
|-9,98
|1777,05
|Emek Elektrik
|2,67
|4,30
|67,92
|Eminiş Ambalaj
|4,25
|2,66
|179,61
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|0,00
|32,88
|Enerjisa Enerji
|8,42
|1,81
|25,00
|Enka İnşaat
|6,27
|-3,39
|12,33
|Erbosan
|22,14
|3,46
|-11,37
|Ereğli Demir Çelik
|8,45
|0,00
|-6,53
|Ersu Gıda
|4,48
|-0,44
|116,43
|Escort Teknoloji
|3,71
|-1,07
|166,91
|Etiler Gıda
|2,80
|2,56
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|0,00
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,60
|-1,23
|34,02
|Euro Yat. Ort.
|1,59
|-1,85
|41,24
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|2,26
|20,67
|Fenerbahçe Futbol
|11,30
|-0,70
|-21,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,09
|-0,24
|-10,50
|F-M İzmit Piston
|50,65
|0,00
|6,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,20
|0,39
|32,64
|Ford Otosan
|71,30
|0,35
|7,84
|Formet Çelik Kapı
|3,42
|-7,32
|14,00
|Frigo Pak Gıda
|18,49
|6,08
|42,67
|Galatasaray Sportif
|2,88
|-4,32
|41,87
|Garanti Bankası
|8,46
|-0,70
|-24,06
|Garanti Faktoring
|5,24
|0,00
|35,40
|Garanti Yat. Ort.
|1,86
|-2,11
|72,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,55
|0,63
|203,66
|Gedik Yatırım Holding
|23,92
|2,93
|211,05
|Gediz Ambalaj
|11,30
|0,53
|67,16
|Gentaş
|2,52
|4,56
|22,21
|Gersan Elektrik
|4,70
|0,43
|47,34
|Global Men. Değ.
|5,44
|6,88
|189,36
|Global Yat. Holding
|3,93
|1,81
|-19,30
|Good-Year
|5,35
|-0,56
|32,10
|Göltaş Çimento
|17,18
|0,17
|-3,43
|Gözde Girişim
|4,67
|0,21
|-9,14
|GSD Denizcilik
|4,38
|-2,88
|71,09
|GSD Holding
|2,02
|0,00
|35,57
|Gübre Fabrik.
|29,20
|-1,48
|223,01
|Güler Yat. Holding
|14,64
|-4,69
|621,18
|Güneş Sigorta
|4,57
|3,63
|109,63
|Halk GMYO
|2,06
|0,49
|68,85
|Halk Sigorta
|4,78
|1,70
|141,41
|Hatay Tekstil
|9,32
|0,65
|38,40
|Hedef Girişim
|2,83
|-0,70
|8,43
|Hektaş
|14,03
|-0,71
|74,94
|HUB Girişim
|20,92
|-1,23
|122,82
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|-0,74
|17,54
|ICBC Turkey Bank
|5,55
|-0,54
|5,31
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|0,91
|-0,30
|İdealist GMYO
|4,25
|-0,70
|38,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|2,50
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|0,67
|25,83
|İhlas Gazetecilik
|4,85
|0,83
|-28,78
|İhlas Holding
|0,81
|2,53
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|0,00
|17,65
|İndeks Bilgisayar
|10,83
|0,46
|11,65
|Info Yatırım
|4,35
|0,00
|-10,54
|İntema
|12,06
|1,60
|30,24
|İpek Doğal Enerji
|14,09
|-0,28
|82,51
|İskenderun Demir Çelik
|7,07
|0,43
|-11,74
(Sürecek)
Kaynak: AA