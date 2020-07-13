Son dakika haber... Borsada endekslerin değişimi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 277.998 4,40
BIST SINAİ 157.605 3,74
BIST GIDA, İÇECEK 162.910 2,88
BIST TEKSTIL, DERİ 60.
13.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|277.998
|4,40
|BIST SINAİ
|157.605
|3,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|162.910
|2,88
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.255
|3,77
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.580
|6,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.446
|3,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|126.533
|6,45
|BIST METAL ANA
|262.287
|3,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|204.786
|3,88
|BIST MADENCİLİK
|130.769
|2,54
|BIST HİZMETLER
|106.549
|2,84
|BIST ELEKTRİK
|6.793
|5,93
|BIST ULAŞTIRMA
|141.059
|1,42
|BIST TURİZM
|19.081
|7,22
|BIST TİCARET
|336.000
|3,51
|BIST İLETİŞİM
|41.455
|2,01
|BIST SPOR
|65.056
|-5,65
|BIST İNŞAAT
|117.816
|2,74
|BIST MALİ
|125.844
|3,29
|BIST BANKA
|128.001
|2,42
|BIST SİGORTA
|502.426
|5,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.762
|5,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.099
|3,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|55.170
|5,52
|BIST TEKNOLOJİ
|157.902
|2,97
|BIST BİLİŞİM
|54.152
|5,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.091
|6,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA