Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Kervan Gıda 13,00 11,87 9,52 Çemtaş 18,69 17,62 6,07 Verusa Holding 51,90 49,20 5,49 Enerjisa Enerji 12,88 12,22 5,40 Logo Yazılım 41,62 39,50 5,37 TAV Havalimanları 32,70 31,08 5,21 Türk Traktör 224,00 214,00 4,67 Kordsa Teknik Tekstil 31,50 30,10 4,65 Eczacıbaşı İlaç 7,49 7,19 4,17 Mavi Giyim 69,70 66,95 4,11 Vestel 25,04 24,10 3,90 QUA Granite Hayal Yapı 12,17 11,75 3,57 Oyak Çimento 7,90 7,63 3,54 Anadolu Grubu Holding 39,32 38,00 3,47 ARD Bilişim Teknolojileri 7,33 7,09 3,39 Selçuk Ecza Deposu 11,80 11,45 3,06 Alarko GMYO 32,92 32,06 2,68 Migros Ticaret 37,94 37,06 2,37 İş Yatırım Menkul Değerler 23,34 22,80 2,37 Aksa 34,28 33,56 2,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi