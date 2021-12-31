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Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Kervan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kervan Gıda13,0011,879,52
Çemtaş18,6917,626,07
Verusa Holding51,9049,205,49
Enerjisa Enerji12,8812,225,40
Logo Yazılım41,6239,505,37
TAV Havalimanları32,7031,085,21
Türk Traktör224,00214,004,67
Kordsa Teknik Tekstil31,5030,104,65
Eczacıbaşı İlaç7,497,194,17
Mavi Giyim69,7066,954,11
Vestel25,0424,103,90
QUA Granite Hayal Yapı12,1711,753,57
Oyak Çimento7,907,633,54
Anadolu Grubu Holding39,3238,003,47
ARD Bilişim Teknolojileri7,337,093,39
Selçuk Ecza Deposu11,8011,453,06
Alarko GMYO32,9232,062,68
Migros Ticaret37,9437,062,37
İş Yatırım Menkul Değerler23,3422,802,37
Aksa34,2833,562,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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