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Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Şişe Cam14,6713,349,97Akçansa21,0019,109,95Ereğli...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şişe Cam14,6713,349,97
Akçansa21,0019,109,95
Ereğli Demir Çelik25,4423,667,52
Tekfen Holding21,1619,747,19
BİM Mağazalar77,5573,006,23
Doğuş Otomotiv50,9048,165,69
Global Yatırım Holding2,432,324,74
Türk Traktör228,00217,704,73
Türkiye Sigorta5,875,614,63
Kardemir (D)9,709,304,30
İş Yatırım Menkul Değerler20,9220,064,29
Tüpraş163,30157,004,01
TAV Havalimanları35,4634,103,99
Çimsa37,6836,243,97
Koç Holding32,4631,243,91
SASA Polyester47,2445,523,78
Doğan Holding3,503,383,55
İskenderun Demir Çelik24,5223,723,37
Türk Telekom10,6610,333,19
Türk İlaç Serum12,8312,472,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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