Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Akbank6,976,349,94Sabancı...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akbank
|6,97
|6,34
|9,94
|Sabancı Holding
|14,06
|12,79
|9,93
|Garanti Bankası
|11,63
|10,58
|9,92
|İş Bankası (C)
|6,99
|6,36
|9,91
|Gözde Girişim
|8,01
|7,29
|9,88
|Vakıflar Bankası
|4,04
|3,68
|9,78
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,39
|3,09
|9,71
|Halkbank
|5,01
|4,58
|9,39
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,72
|1,58
|8,86
|Şekerbank
|1,24
|1,15
|7,83
|Koç Holding
|28,34
|26,38
|7,43
|Enka İnşaat
|13,16
|12,25
|7,43
|İş GMYO
|2,47
|2,31
|6,93
|Arçelik
|39,44
|37,02
|6,54
|Ege Endüstri
|1.513,00
|1.422,00
|6,40
|İskenderun Demir Çelik
|16,48
|15,52
|6,19
|Albaraka Türk
|2,14
|2,02
|5,94
|Otokar
|366,00
|345,50
|5,93
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|2,06
|5,83
|İş Finansal Kiralama
|3,35
|3,17
|5,68
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500