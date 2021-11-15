Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 6,97 6,34 9,94 Sabancı Holding 14,06 12,79 9,93 Garanti Bankası 11,63 10,58 9,92 İş Bankası (C) 6,99 6,36 9,91 Gözde Girişim 8,01 7,29 9,88 Vakıflar Bankası 4,04 3,68 9,78 Yapı ve Kredi Bankası 3,39 3,09 9,71 Halkbank 5,01 4,58 9,39 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,72 1,58 8,86 Şekerbank 1,24 1,15 7,83 Koç Holding 28,34 26,38 7,43 Enka İnşaat 13,16 12,25 7,43 İş GMYO 2,47 2,31 6,93 Arçelik 39,44 37,02 6,54 Ege Endüstri 1.513,00 1.422,00 6,40 İskenderun Demir Çelik 16,48 15,52 6,19 Albaraka Türk 2,14 2,02 5,94 Otokar 366,00 345,50 5,93 Emlak Konut GMYO 2,18 2,06 5,83 İş Finansal Kiralama 3,35 3,17 5,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) #Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi