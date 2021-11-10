Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 37,76 34,34 9,96 Şok Marketler Ticaret 12,70 11,61 9,39 Erbosan 129,30 123,60 4,61 Enka İnşaat 11,60 11,16 3,94 Alarko Holding 10,57 10,18 3,83 Alarko GMYO 23,64 22,80 3,68 Aygaz 19,33 18,66 3,59 Tüpraş 157,90 153,00 3,20 Koza Altın 111,50 108,20 3,05 Şişe Cam 9,57 9,29 3,01 Gözde Girişim 7,19 6,99 2,86 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,60 1,56 2,56 Albaraka Türk 2,02 1,97 2,54 Kordsa Teknik Tekstil 27,72 27,04 2,51 Migros Ticaret 38,50 37,58 2,45 Biotrend Çevre ve Enerji 21,20 20,74 2,22 Vestel Beyaz Eşya 6,28 6,15 2,11 İş Yatırım Menkul Değerler 17,36 17,02 2,00 Parsan 32,16 31,54 1,97 QUA Granite Hayal Yapı 11,72 11,50 1,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamak için dikkatli olun Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi