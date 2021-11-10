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Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv37,7634,349,96Şok...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv37,7634,349,96
Şok Marketler Ticaret12,7011,619,39
Erbosan129,30123,604,61
Enka İnşaat11,6011,163,94
Alarko Holding10,5710,183,83
Alarko GMYO23,6422,803,68
Aygaz19,3318,663,59
Tüpraş157,90153,003,20
Koza Altın111,50108,203,05
Şişe Cam9,579,293,01
Gözde Girişim7,196,992,86
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,601,562,56
Albaraka Türk2,021,972,54
Kordsa Teknik Tekstil27,7227,042,51
Migros Ticaret38,5037,582,45
Biotrend Çevre ve Enerji21,2020,742,22
Vestel Beyaz Eşya6,286,152,11
İş Yatırım Menkul Değerler17,3617,022,00
Parsan32,1631,541,97
QUA Granite Hayal Yapı11,7211,501,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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