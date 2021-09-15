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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,570,59-3,39Koza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,570,59-3,39
Koza Madencilik15,6016,13-3,29
Net Holding4,324,45-2,92
Gübre Fabrikaları49,3250,55-2,43
Otokar316,90324,70-2,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,646,80-2,35
İpek Doğal Enerji12,1112,40-2,34
Global Yatırım Holding2,182,23-2,24
Ereğli Demir Çelik17,3817,77-2,19
Konya Çimento875,60895,00-2,17
İhlas Gayrimenkul0,920,94-2,13
Eczacıbaşı İlaç6,046,17-2,11
Parsan27,4027,98-2,07
SASA Polyester26,6427,18-1,99
Pegasus66,6568,00-1,99
Afyon Çimento3,533,60-1,94
Şekerbank1,021,04-1,92
Turkcell15,5415,84-1,89
TAV Havalimanları22,3822,80-1,84
Zorlu Enerji1,611,64-1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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