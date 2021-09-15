Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,570,59-3,39Koza...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,57
|0,59
|-3,39
|Koza Madencilik
|15,60
|16,13
|-3,29
|Net Holding
|4,32
|4,45
|-2,92
|Gübre Fabrikaları
|49,32
|50,55
|-2,43
|Otokar
|316,90
|324,70
|-2,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|6,80
|-2,35
|İpek Doğal Enerji
|12,11
|12,40
|-2,34
|Global Yatırım Holding
|2,18
|2,23
|-2,24
|Ereğli Demir Çelik
|17,38
|17,77
|-2,19
|Konya Çimento
|875,60
|895,00
|-2,17
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|0,94
|-2,13
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|6,17
|-2,11
|Parsan
|27,40
|27,98
|-2,07
|SASA Polyester
|26,64
|27,18
|-1,99
|Pegasus
|66,65
|68,00
|-1,99
|Afyon Çimento
|3,53
|3,60
|-1,94
|Şekerbank
|1,02
|1,04
|-1,92
|Turkcell
|15,54
|15,84
|-1,89
|TAV Havalimanları
|22,38
|22,80
|-1,84
|Zorlu Enerji
|1,61
|1,64
|-1,83
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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