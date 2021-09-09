Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto Fabrikası46,6844,245,52Borusan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto Fabrikası46,6844,245,52
Borusan Yatırım Pazarlama434,00411,705,42
Aksa Enerji14,9414,205,21
Hedef Girişim2,922,813,91
Coca Cola İçecek91,5088,103,86
Hektaş8,618,313,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,726,513,23
Zorlu Enerji1,711,663,01
Türk Traktör166,80162,102,90
Odaş Elektrik1,491,452,76
Doğuş Otomotiv29,5028,722,72
Kordsa Teknik Tekstil24,1623,602,37
Enka İnşaat10,6910,452,30
Ford Otosan169,60165,802,29
Türkiye Sigorta5,145,032,19
Emlak Konut GMYO1,871,832,19
Tüpraş104,30102,102,15
Halkbank4,774,672,14
Turkcell16,2815,942,13
Deva Holding23,7223,242,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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