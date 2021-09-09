Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto Fabrikası46,6844,245,52Borusan...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|46,68
|44,24
|5,52
|Borusan Yatırım Pazarlama
|434,00
|411,70
|5,42
|Aksa Enerji
|14,94
|14,20
|5,21
|Hedef Girişim
|2,92
|2,81
|3,91
|Coca Cola İçecek
|91,50
|88,10
|3,86
|Hektaş
|8,61
|8,31
|3,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|6,51
|3,23
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,66
|3,01
|Türk Traktör
|166,80
|162,10
|2,90
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,45
|2,76
|Doğuş Otomotiv
|29,50
|28,72
|2,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,16
|23,60
|2,37
|Enka İnşaat
|10,69
|10,45
|2,30
|Ford Otosan
|169,60
|165,80
|2,29
|Türkiye Sigorta
|5,14
|5,03
|2,19
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,83
|2,19
|Tüpraş
|104,30
|102,10
|2,15
|Halkbank
|4,77
|4,67
|2,14
|Turkcell
|16,28
|15,94
|2,13
|Deva Holding
|23,72
|23,24
|2,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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