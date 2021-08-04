Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Traktör181,10172,904,74Oyak Çimento7,046,744,45Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|181,10
|172,90
|4,74
|Oyak Çimento
|7,04
|6,74
|4,45
|Tofaş Oto. Fab.
|38,02
|36,56
|3,99
|Esenboğa Elektrik
|31,52
|30,36
|3,82
|Logo Yazılım
|37,78
|36,50
|3,51
|Otokar
|327,40
|316,60
|3,41
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,90
|23,18
|3,11
|İş Y. Men. Değ.
|13,81
|13,40
|3,06
|Çemaş Döküm
|1,37
|1,33
|3,01
|Verusa Holding
|48,32
|47,00
|2,81
|Aksa Enerji
|13,14
|12,79
|2,74
|Garanti Bankası
|9,10
|8,86
|2,71
|Ege Gübre
|179,60
|174,90
|2,69
|Tekfen Holding
|14,60
|14,23
|2,60
|Parsan
|28,52
|27,86
|2,37
|T.S.K.B.
|1,31
|1,28
|2,34
|Çemtaş
|14,02
|13,71
|2,26
|Kervan Gıda
|16,50
|16,17
|2,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|5,95
|2,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,58
|39,84
|1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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