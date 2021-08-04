Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Traktör181,10172,904,74Oyak Çimento7,046,744,45Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör181,10172,904,74
Oyak Çimento7,046,744,45
Tofaş Oto. Fab.38,0236,563,99
Esenboğa Elektrik31,5230,363,82
Logo Yazılım37,7836,503,51
Otokar327,40316,603,41
Kordsa Teknik Tekstil23,9023,183,11
İş Y. Men. Değ.13,8113,403,06
Çemaş Döküm1,371,333,01
Verusa Holding48,3247,002,81
Aksa Enerji13,1412,792,74
Garanti Bankası9,108,862,71
Ege Gübre179,60174,902,69
Tekfen Holding14,6014,232,60
Parsan28,5227,862,37
T.S.K.B.1,311,282,34
Çemtaş14,0213,712,26
Kervan Gıda16,5016,172,04
Eczacıbaşı İlaç6,075,952,02
Eczacıbaşı Yatırım40,5839,841,86
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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