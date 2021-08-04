Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Traktör181,10172,904,74Oyak Çimento7,046,744,45Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 181,10 172,90 4,74 Oyak Çimento 7,04 6,74 4,45 Tofaş Oto. Fab. 38,02 36,56 3,99 Esenboğa Elektrik 31,52 30,36 3,82 Logo Yazılım 37,78 36,50 3,51 Otokar 327,40 316,60 3,41 Kordsa Teknik Tekstil 23,90 23,18 3,11 İş Y. Men. Değ. 13,81 13,40 3,06 Çemaş Döküm 1,37 1,33 3,01 Verusa Holding 48,32 47,00 2,81 Aksa Enerji 13,14 12,79 2,74 Garanti Bankası 9,10 8,86 2,71 Ege Gübre 179,60 174,90 2,69 Tekfen Holding 14,60 14,23 2,60 Parsan 28,52 27,86 2,37 T.S.K.B. 1,31 1,28 2,34 Çemtaş 14,02 13,71 2,26 Kervan Gıda 16,50 16,17 2,04 Eczacıbaşı İlaç 6,07 5,95 2,02 Eczacıbaşı Yatırım 40,58 39,84 1,86 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi