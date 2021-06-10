Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol36,5433,229,99Bera Holding24,5823,026,78Ege Endüstri1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 36,54 33,22 9,99 Bera Holding 24,58 23,02 6,78 Ege Endüstri 1.330,10 1.254,00 6,07 Emlak Konut GMYO 2,16 2,04 5,88 Mavi Giyim 50,25 48,36 3,91 Akiş GMYO 2,03 1,97 3,05 Tofaş Oto. Fab. 31,62 30,72 2,93 Aselsan 15,70 15,30 2,61 Alarko GMYO 22,84 22,26 2,61 Parsan 31,54 30,78 2,47 Çimsa 25,46 24,88 2,33 Koza Altın 128,40 125,50 2,31 GSD Holding 2,09 2,05 1,95 Şekerbank 1,15 1,13 1,77 Vakıflar Bankası 3,71 3,65 1,64 İhlas Holding 0,63 0,62 1,61 İş GMYO 1,97 1,94 1,55 Garanti Bankası 8,48 8,36 1,44 İş Bankası (C) 5,34 5,27 1,33 Akbank 5,52 5,45 1,28 ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu