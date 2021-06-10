Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol36,5433,229,99Bera Holding24,5823,026,78Ege Endüstri1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol36,5433,229,99
Bera Holding24,5823,026,78
Ege Endüstri1.330,101.254,006,07
Emlak Konut GMYO2,162,045,88
Mavi Giyim50,2548,363,91
Akiş GMYO2,031,973,05
Tofaş Oto. Fab.31,6230,722,93
Aselsan15,7015,302,61
Alarko GMYO22,8422,262,61
Parsan31,5430,782,47
Çimsa25,4624,882,33
Koza Altın128,40125,502,31
GSD Holding2,092,051,95
Şekerbank1,151,131,77
Vakıflar Bankası3,713,651,64
İhlas Holding0,630,621,61
İş GMYO1,971,941,55
Garanti Bankası8,488,361,44
İş Bankası (C)5,345,271,33
Akbank5,525,451,28

???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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