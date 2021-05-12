Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol23,5226,12-9,95Jantsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol23,5226,12-9,95
Jantsa Jant Sanayi66,0569,25-4,62
Petkim6,416,63-3,32
Sabancı Holding8,368,63-3,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,168,39-2,74
Bagfaş25,5426,10-2,15
Otokar321,30328,10-2,07
Kardemir (D)8,418,58-1,98
Alarko Holding10,0310,23-1,96
Net Holding5,705,79-1,55
Kartonsan65,1066,10-1,51
Sasa Polyester33,8234,32-1,46
Koza Madencilik15,3315,55-1,41
Türkiye Sigorta5,635,71-1,40
İpek Doğal Enerji13,6013,79-1,38
Selçuk Ecza Deposu9,509,63-1,35
Esenboğa Elektrik29,4229,82-1,34
Ege Gübre207,50210,20-1,28
Gözde Girişim6,446,52-1,23
Enerjisa Enerji10,6110,74-1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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