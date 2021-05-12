Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol23,5226,12-9,95Jantsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|23,52
|26,12
|-9,95
|Jantsa Jant Sanayi
|66,05
|69,25
|-4,62
|Petkim
|6,41
|6,63
|-3,32
|Sabancı Holding
|8,36
|8,63
|-3,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,16
|8,39
|-2,74
|Bagfaş
|25,54
|26,10
|-2,15
|Otokar
|321,30
|328,10
|-2,07
|Kardemir (D)
|8,41
|8,58
|-1,98
|Alarko Holding
|10,03
|10,23
|-1,96
|Net Holding
|5,70
|5,79
|-1,55
|Kartonsan
|65,10
|66,10
|-1,51
|Sasa Polyester
|33,82
|34,32
|-1,46
|Koza Madencilik
|15,33
|15,55
|-1,41
|Türkiye Sigorta
|5,63
|5,71
|-1,40
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|13,79
|-1,38
|Selçuk Ecza Deposu
|9,50
|9,63
|-1,35
|Esenboğa Elektrik
|29,42
|29,82
|-1,34
|Ege Gübre
|207,50
|210,20
|-1,28
|Gözde Girişim
|6,44
|6,52
|-1,23
|Enerjisa Enerji
|10,61
|10,74
|-1,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500