Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda6,005,734,71MLP...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda6,005,734,71
MLP Sağlık21,8620,944,39
Vestel37,0035,484,28
Tat Gıda9,769,384,05
Şok Marketler Ticaret13,2112,704,02
Migros Ticaret38,9237,443,95
Yataş17,1716,543,81
Tukaş8,297,993,75
Doğan Holding3,363,253,38
Anadolu Efes21,8021,143,12
Kervan Gıda18,3817,872,85
Eczacıbaşı İlaç6,666,502,46
İndeks Bilgisayar33,0832,322,35
Selçuk Ecza Deposu10,6010,362,32
Enerjisa Enerji12,2612,012,08
Petkim6,106,001,67
Alarko Holding10,6710,501,62
Aksa16,9516,721,38
Ereğli Demir Çelik15,8415,631,34
Gözde Girişim7,437,351,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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