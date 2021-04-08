Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda6,005,734,71MLP...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 6,00 5,73 4,71 MLP Sağlık 21,86 20,94 4,39 Vestel 37,00 35,48 4,28 Tat Gıda 9,76 9,38 4,05 Şok Marketler Ticaret 13,21 12,70 4,02 Migros Ticaret 38,92 37,44 3,95 Yataş 17,17 16,54 3,81 Tukaş 8,29 7,99 3,75 Doğan Holding 3,36 3,25 3,38 Anadolu Efes 21,80 21,14 3,12 Kervan Gıda 18,38 17,87 2,85 Eczacıbaşı İlaç 6,66 6,50 2,46 İndeks Bilgisayar 33,08 32,32 2,35 Selçuk Ecza Deposu 10,60 10,36 2,32 Enerjisa Enerji 12,26 12,01 2,08 Petkim 6,10 6,00 1,67 Alarko Holding 10,67 10,50 1,62 Aksa 16,95 16,72 1,38 Ereğli Demir Çelik 15,84 15,63 1,34 Gözde Girişim 7,43 7,35 1,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara