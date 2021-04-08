Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi850,00901,40-5,70Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi850,00901,40-5,70
Fenerbahçe Futbol37,1838,90-4,42
Odaş Elektrik3,563,69-3,52
Pegasus72,5074,95-3,27
Bera Holding23,8224,50-2,78
Türk Hava Yolları12,5312,85-2,49
Halk GMYO3,373,45-2,32
Parsan32,5633,28-2,16
TAV Havalimanları21,0221,46-2,05
Emlak Konut GMYO1,931,97-2,03
Vakıflar Bankası3,513,58-1,96
Nuh Çimento58,0059,10-1,86
Aksa Enerji12,2812,51-1,84
Karsan Otomotiv3,883,95-1,77
İhlas Gayrimenkul1,121,14-1,75
İş Yatırım Menkul Değerler16,2016,48-1,70
Şekerbank1,181,20-1,67
Brisa27,3827,84-1,65
Çimsa20,9621,30-1,60
Kartonsan65,4566,50-1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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