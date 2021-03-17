Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

17.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:56
Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan229,20208,409,98Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan229,20208,409,98
Türk Traktör245,10235,004,30
Net Holding5,945,714,03
Karsan Otomotiv4,404,273,04
Aksa Enerji11,9511,603,02
Sasa Polyester45,0243,802,79
Verusa Holding63,7562,052,74
Coca Cola İçecek76,6574,702,61
Koç Holding24,0823,482,56
Ege Endüstri1.645,001.607,002,36
Albaraka Türk2,011,972,03
Alarko Holding12,1211,882,02
Şişe Cam7,947,811,66
Yataş17,2917,071,29
TAV Havalimanları26,1025,841,01
Ereğli Demir Çelik16,9416,800,83
Mavi Giyim55,4555,150,54
Aksigorta10,2010,150,49
Türkiye Sigorta6,986,950,43
Arçelik36,1035,960,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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