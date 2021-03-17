Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
17.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:56
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan229,20208,409,98Türk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|229,20
|208,40
|9,98
|Türk Traktör
|245,10
|235,00
|4,30
|Net Holding
|5,94
|5,71
|4,03
|Karsan Otomotiv
|4,40
|4,27
|3,04
|Aksa Enerji
|11,95
|11,60
|3,02
|Sasa Polyester
|45,02
|43,80
|2,79
|Verusa Holding
|63,75
|62,05
|2,74
|Coca Cola İçecek
|76,65
|74,70
|2,61
|Koç Holding
|24,08
|23,48
|2,56
|Ege Endüstri
|1.645,00
|1.607,00
|2,36
|Albaraka Türk
|2,01
|1,97
|2,03
|Alarko Holding
|12,12
|11,88
|2,02
|Şişe Cam
|7,94
|7,81
|1,66
|Yataş
|17,29
|17,07
|1,29
|TAV Havalimanları
|26,10
|25,84
|1,01
|Ereğli Demir Çelik
|16,94
|16,80
|0,83
|Mavi Giyim
|55,45
|55,15
|0,54
|Aksigorta
|10,20
|10,15
|0,49
|Türkiye Sigorta
|6,98
|6,95
|0,43
|Arçelik
|36,10
|35,96
|0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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