Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

09.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:02
Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester42,2438,4010,00Halk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester42,2438,4010,00
Halk GMYO3,603,309,09
Enka İnşaat8,307,816,27
Ülker Bisküvi23,4222,066,17
Kerevitaş Gıda5,895,556,13
Aksa Enerji11,7611,304,07
Tat Gıda10,8710,454,02
Hektaş32,8631,603,99
Netaş Telekomünikasyon32,7831,603,73
Şok Marketler Ticaret12,3311,893,70
Kordsa Teknik Tekstil25,0624,183,64
Özak GMYO5,865,663,53
Pegasus88,8086,003,26
Gübre Fabrikaları81,0578,553,18
İş GMYO2,322,253,11
Koç Holding23,2622,563,10
Karsan Otomotiv4,504,372,97
Türk Hava Yolları15,0214,652,53
Ereğli Demir Çelik16,4016,002,50
Bizim Mağazaları14,6414,332,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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