Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
09.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:02
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester42,2438,4010,00Halk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|42,24
|38,40
|10,00
|Halk GMYO
|3,60
|3,30
|9,09
|Enka İnşaat
|8,30
|7,81
|6,27
|Ülker Bisküvi
|23,42
|22,06
|6,17
|Kerevitaş Gıda
|5,89
|5,55
|6,13
|Aksa Enerji
|11,76
|11,30
|4,07
|Tat Gıda
|10,87
|10,45
|4,02
|Hektaş
|32,86
|31,60
|3,99
|Netaş Telekomünikasyon
|32,78
|31,60
|3,73
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|11,89
|3,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,06
|24,18
|3,64
|Özak GMYO
|5,86
|5,66
|3,53
|Pegasus
|88,80
|86,00
|3,26
|Gübre Fabrikaları
|81,05
|78,55
|3,18
|İş GMYO
|2,32
|2,25
|3,11
|Koç Holding
|23,26
|22,56
|3,10
|Karsan Otomotiv
|4,50
|4,37
|2,97
|Türk Hava Yolları
|15,02
|14,65
|2,53
|Ereğli Demir Çelik
|16,40
|16,00
|2,50
|Bizim Mağazaları
|14,64
|14,33
|2,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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