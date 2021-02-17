Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

17.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:59
Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester45,2841,189,96Kordsa Teknik Tekstil26,5224,129,95T.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester45,2841,189,96
Kordsa Teknik Tekstil26,5224,129,95
T. Halk Bankası5,775,259,90
Karsan Otomotiv5,274,917,33
Net Holding4,554,247,31
Türk Traktör216,60202,207,12
Hektaş28,8227,086,43
Ford Otosan166,60157,205,98
Tofaş Oto. Fab.37,3035,704,48
Vakıflar Bankası4,534,373,66
Halk GMYO3,693,573,36
Verusa Holding71,0069,002,90
Odaş Elektrik4,103,992,76
Türkiye Sigorta7,507,322,46
İş Y. Men. Değ.20,3419,872,37
Çimsa23,7023,222,07
Vestel29,0428,462,04
Sok Marketler Ticaret13,0312,821,64
Bera Holding27,5027,101,48
Tekfen Holding17,8717,621,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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