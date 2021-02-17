Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
17.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:59
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester45,2841,189,96Kordsa Teknik Tekstil26,5224,129,95T.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|45,28
|41,18
|9,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,52
|24,12
|9,95
|T. Halk Bankası
|5,77
|5,25
|9,90
|Karsan Otomotiv
|5,27
|4,91
|7,33
|Net Holding
|4,55
|4,24
|7,31
|Türk Traktör
|216,60
|202,20
|7,12
|Hektaş
|28,82
|27,08
|6,43
|Ford Otosan
|166,60
|157,20
|5,98
|Tofaş Oto. Fab.
|37,30
|35,70
|4,48
|Vakıflar Bankası
|4,53
|4,37
|3,66
|Halk GMYO
|3,69
|3,57
|3,36
|Verusa Holding
|71,00
|69,00
|2,90
|Odaş Elektrik
|4,10
|3,99
|2,76
|Türkiye Sigorta
|7,50
|7,32
|2,46
|İş Y. Men. Değ.
|20,34
|19,87
|2,37
|Çimsa
|23,70
|23,22
|2,07
|Vestel
|29,04
|28,46
|2,04
|Sok Marketler Ticaret
|13,03
|12,82
|1,64
|Bera Holding
|27,50
|27,10
|1,48
|Tekfen Holding
|17,87
|17,62
|1,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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