Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
12.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:00
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester34,4231,309,97Türk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|34,42
|31,30
|9,97
|Türk Traktör
|204,40
|190,30
|7,41
|Logo Yazılım
|147,00
|138,00
|6,52
|Koza Altın
|144,20
|136,70
|5,49
|Coca Cola İçecek
|79,60
|75,70
|5,15
|Alarko Holding
|11,29
|10,80
|4,54
|Deva Holding
|31,70
|30,50
|3,93
|Pınar Süt
|26,36
|25,62
|2,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,12
|31,22
|2,88
|İpek Doğal Enerji
|14,89
|14,50
|2,69
|Anadolu Grubu Holding
|29,58
|28,88
|2,42
|Enerjisa Enerji
|12,20
|11,92
|2,35
|Netaş Telekomünikasyon
|32,98
|32,26
|2,23
|İş Bankası (C)
|6,50
|6,38
|1,88
|Koza Madencilik
|18,32
|17,99
|1,83
|Verusa Holding
|60,60
|59,80
|1,34
|Gübre Fabrikaları
|69,15
|68,30
|1,24
|Halk GMYO
|3,63
|3,59
|1,11
|Akçansa
|20,20
|20,04
|0,80
|Turkcell
|16,67
|16,55
|0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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