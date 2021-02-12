Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

12.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:00
Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester34,4231,309,97Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester34,4231,309,97
Türk Traktör204,40190,307,41
Logo Yazılım147,00138,006,52
Koza Altın144,20136,705,49
Coca Cola İçecek79,6075,705,15
Alarko Holding11,2910,804,54
Deva Holding31,7030,503,93
Pınar Süt26,3625,622,89
Alcatel Lucent Teletaş32,1231,222,88
İpek Doğal Enerji14,8914,502,69
Anadolu Grubu Holding29,5828,882,42
Enerjisa Enerji12,2011,922,35
Netaş Telekomünikasyon32,9832,262,23
İş Bankası (C)6,506,381,88
Koza Madencilik18,3217,991,83
Verusa Holding60,6059,801,34
Gübre Fabrikaları69,1568,301,24
Halk GMYO3,633,591,11
Akçansa20,2020,040,80
Turkcell16,6716,550,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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