Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

18.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:08
Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akçansa16,8515,329,99
Otokar260,20236,609,97
Halk GMYO4,193,819,97
Çelebi118,20107,509,95
Borusan Mannesmann23,0020,929,94
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,841,689,52
Çimsa18,4916,969,02
TAV Havalimanları21,2820,265,03
İş GMYO2,402,294,80
GSD Holding2,462,354,68
Enerjisa Enerji11,2010,793,80
Netaş Telekom.21,4020,623,78
ARD Bilişim Teknolojileri44,6243,003,77
Alarko GMYO21,2020,443,72
İskenderun Demir Çelik9,859,513,58
Emlak Konut GMYO2,212,143,27
Anadolu Grubu Holding25,2024,423,19
Brisa19,9919,432,88
Akiş GMYO3,843,752,40
Petkim4,874,772,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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