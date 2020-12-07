Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
07.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:50
Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester20,5818,719,99Selçuk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|20,58
|18,71
|9,99
|Selçuk Ecza Deposu
|16,51
|15,01
|9,99
|Petkim
|5,10
|4,64
|9,91
|Borusan Mannesmann
|16,98
|15,99
|6,19
|Ereğli Demir Çelik
|12,23
|11,62
|5,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,07
|10,58
|4,63
|Ford Otosan
|127,00
|122,30
|3,84
|Kardemir (D)
|5,09
|4,91
|3,67
|Tüpraş
|96,65
|93,60
|3,26
|Yataş
|13,10
|12,71
|3,07
|Doğan Holding
|2,93
|2,86
|2,45
|Anadolu Grubu Holding
|22,50
|21,98
|2,37
|Gözde Girişim
|6,98
|6,82
|2,35
|TAV Havalimanları
|20,54
|20,08
|2,29
|İskenderun Demir Çelik
|8,83
|8,64
|2,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,26
|12,99
|2,08
|Alarko GMYO
|19,98
|19,63
|1,78
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|7,01
|1,57
|Mavi Giyim
|50,20
|49,50
|1,41
|Koza Altın
|78,75
|77,70
|1,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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