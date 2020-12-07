Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

07.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:50
Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester20,5818,719,99Selçuk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester20,5818,719,99
Selçuk Ecza Deposu16,5115,019,99
Petkim5,104,649,91
Borusan Mannesmann16,9815,996,19
Ereğli Demir Çelik12,2311,625,25
Tümosan Motor ve Traktör11,0710,584,63
Ford Otosan127,00122,303,84
Kardemir (D)5,094,913,67
Tüpraş96,6593,603,26
Yataş13,1012,713,07
Doğan Holding2,932,862,45
Anadolu Grubu Holding22,5021,982,37
Gözde Girişim6,986,822,35
TAV Havalimanları20,5420,082,29
İskenderun Demir Çelik8,838,642,20
İş Yatırım Menkul Değerler13,2612,992,08
Alarko GMYO19,9819,631,78
Eczacıbaşı İlaç7,127,011,57
Mavi Giyim50,2049,501,41
Koza Altın78,7577,701,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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