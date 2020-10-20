Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
20.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:52
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,40 10,00
Akiş GMYO...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,54
|1,40
|10,00
|Akiş GMYO
|4,18
|3,80
|10,00
|Ege Endüstri
|955,60
|868,80
|9,99
|Kartonsan
|930,40
|845,90
|9,99
|Doğuş Otomotiv
|19,15
|17,90
|6,98
|Netaş Telekomünikasyon
|22,58
|21,58
|4,63
|Karel Elektronik
|19,96
|19,15
|4,23
|Özak GMYO
|4,69
|4,50
|4,22
|Torunlar GMYO
|4,30
|4,14
|3,86
|İş GMYO
|2,16
|2,09
|3,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,20
|27,32
|3,22
|İş Finansal Kiralama
|4,18
|4,05
|3,21
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,38
|2,31
|3,03
|Türk Telekom
|7,77
|7,56
|2,78
|Bagfaş
|19,13
|18,66
|2,52
|Alarko Holding
|6,21
|6,06
|2,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,26
|10,02
|2,40
|Şekerbank
|2,04
|2,00
|2,00
|Brisa
|14,53
|14,25
|1,96
|Net Holding
|3,38
|3,32
|1,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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