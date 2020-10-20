Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,40 10,00

Akiş GMYO...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,40 10,00 Akiş GMYO 4,18 3,80 10,00 Ege Endüstri 955,60 868,80 9,99 Kartonsan 930,40 845,90 9,99 Doğuş Otomotiv 19,15 17,90 6,98 Netaş Telekomünikasyon 22,58 21,58 4,63 Karel Elektronik 19,96 19,15 4,23 Özak GMYO 4,69 4,50 4,22 Torunlar GMYO 4,30 4,14 3,86 İş GMYO 2,16 2,09 3,35 Tofaş Oto Fabrikası 28,20 27,32 3,22 İş Finansal Kiralama 4,18 4,05 3,21 Yapı ve Kredi Bankası 2,38 2,31 3,03 Türk Telekom 7,77 7,56 2,78 Bagfaş 19,13 18,66 2,52 Alarko Holding 6,21 6,06 2,48 İş Yatırım Menkul Değerler 10,26 10,02 2,40 Şekerbank 2,04 2,00 2,00 Brisa 14,53 14,25 1,96 Net Holding 3,38 3,32 1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara