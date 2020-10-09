Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
09.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:53
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 757,00 699,60 8,20
Brisa 13,79 12,77 7,99
İş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|757,00
|699,60
|8,20
|Brisa
|13,79
|12,77
|7,99
|İş GMYO
|1,99
|1,85
|7,57
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|6,56
|6,71
|Halk GMYO
|2,52
|2,38
|5,88
|Torunlar GMYO
|4,10
|3,89
|5,40
|MLP Sağlık
|17,85
|16,94
|5,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,66
|9,20
|5,00
|Gözde Girişim
|6,14
|5,85
|4,96
|İpek Doğal Enerji
|12,69
|12,10
|4,88
|Pınar Süt
|22,50
|21,50
|4,65
|Net Holding
|2,64
|2,53
|4,35
|Petkim
|4,61
|4,43
|4,06
|Türk Traktör
|106,90
|102,90
|3,89
|Ford Otosan
|86,10
|82,90
|3,86
|Pınar Et ve Un
|25,10
|24,20
|3,72
|Alarko Holding
|6,05
|5,85
|3,42
|Yataş
|9,10
|8,80
|3,41
|Tat Gıda
|12,25
|11,88
|3,11
|Arçelik
|25,00
|24,26
|3,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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