Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çelebi 81,25 73,90 9,95

Türkiye Sigorta 6,04 5,68 6,34 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 81,25 73,90 9,95 Türkiye Sigorta 6,04 5,68 6,34 ARD Bilişim Teknolojileri 32,56 30,70 6,06 İş GMYO 1,84 1,75 5,14 Brisa 13,09 12,48 4,89 Şok Marketler 12,48 12,03 3,74 Koza Madencilik 13,03 12,64 3,09 Koza Altın 79,95 77,90 2,63 Coca Cola İçecek 45,88 44,80 2,41 Bagfaş 17,31 16,92 2,30 Anadolu Grubu Holding 19,34 18,91 2,27 Tofaş Oto Fabrikası 25,14 24,60 2,20 Netaş Telekomünikasyon 19,82 19,40 2,16 İpek Doğal Enerji 11,86 11,62 2,07 Bursa Çimento 6,56 6,43 2,02 Gözde Girişim 5,69 5,59 1,79 Çemtaş 15,08 14,82 1,75 Doğan Holding 2,41 2,37 1,69 Türk Traktör 101,60 100,00 1,60 Good-Year 5,47 5,40 1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara