Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
01.10.2020 19:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:04
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 81,25 73,90 9,95
Türkiye Sigorta 6,04 5,68 6,34 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|81,25
|73,90
|9,95
|Türkiye Sigorta
|6,04
|5,68
|6,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,56
|30,70
|6,06
|İş GMYO
|1,84
|1,75
|5,14
|Brisa
|13,09
|12,48
|4,89
|Şok Marketler
|12,48
|12,03
|3,74
|Koza Madencilik
|13,03
|12,64
|3,09
|Koza Altın
|79,95
|77,90
|2,63
|Coca Cola İçecek
|45,88
|44,80
|2,41
|Bagfaş
|17,31
|16,92
|2,30
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|18,91
|2,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|25,14
|24,60
|2,20
|Netaş Telekomünikasyon
|19,82
|19,40
|2,16
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|11,62
|2,07
|Bursa Çimento
|6,56
|6,43
|2,02
|Gözde Girişim
|5,69
|5,59
|1,79
|Çemtaş
|15,08
|14,82
|1,75
|Doğan Holding
|2,41
|2,37
|1,69
|Türk Traktör
|101,60
|100,00
|1,60
|Good-Year
|5,47
|5,40
|1,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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