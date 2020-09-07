Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Y. Men. Değ.

Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
07.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:43

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Y. Men. Değ. 8,18 7,81 4,74
Emlak Konut GMYO 1,82 1,74 4,60
MLP Sağlık 17,00 16,27 4,49
Yataş 8,35 8,00 4,37
Eczacıbaşı İlaç 6,40 6,14 4,23
Alarko GMYO 15,02 14,41 4,23
Oyak Çimento 8,06 7,75 4,00
Türk Traktör 95,50 91,95 3,86
İskenderun Demir Çelik 6,95 6,70 3,73
Özak GMYO 3,84 3,72 3,23
Aksa 6,79 6,58 3,19
Tofaş Oto. Fab. 23,40 22,70 3,08
Netaş Telekom. 15,97 15,50 3,03
Tekfen Holding 15,47 15,03 2,93
Torunlar GMYO 3,54 3,44 2,91
Aksa Enerji 5,40 5,25 2,86
Ford Otosan 86,80 84,50 2,72
GSD Holding 2,30 2,24 2,68
Sasa Polyester 15,52 15,12 2,65
Klimasan Klima 13,64 13,29 2,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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