Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 6,44 6,03 6,80
Brisa 11,83 11,40 3,77
İş...
24.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,44
|6,03
|6,80
|Brisa
|11,83
|11,40
|3,77
|İş Finansal Kiralama
|3,99
|3,85
|3,64
|Çemtaş
|10,50
|10,14
|3,55
|Ege Endüstri
|702,50
|683,90
|2,72
|Sasa Polyester
|14,90
|14,51
|2,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,58
|2,64
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,70
|2,59
|Kartonsan
|611,00
|595,60
|2,59
|Özak GMYO
|3,98
|3,89
|2,31
|Bim Mağazalar
|69,55
|68,00
|2,28
|Koç Holding
|16,02
|15,70
|2,04
|Tüpraş
|84,30
|82,90
|1,69
|Çelebi
|72,20
|71,10
|1,55
|GSD Holding
|2,20
|2,17
|1,38
|Migros Ticaret
|39,54
|39,04
|1,28
|Netaş Telekomünikasyon
|15,18
|15,01
|1,13
|Pegasus
|46,46
|46,00
|1,00
|Sabancı Holding
|8,30
|8,22
|0,97
|Hektaş
|12,07
|11,96
|0,92
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Kaynak: AA