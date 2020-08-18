Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 6,13 5,58 9,86
Zorlu Enerji 2,41 2,29 5,24 ...
18.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:37
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,13
|5,58
|9,86
|Zorlu Enerji
|2,41
|2,29
|5,24
|Logo Yazılım
|85,80
|82,90
|3,50
|Çimsa
|11,89
|11,49
|3,48
|Sasa Polyester
|13,49
|13,05
|3,37
|Gözde Girişim
|5,21
|5,06
|2,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,35
|7,15
|2,80
|Koç Holding
|15,19
|14,81
|2,57
|Garanti Bankası
|7,13
|6,96
|2,44
|Türk Telekom
|6,92
|6,76
|2,37
|Enka İnşaat
|6,58
|6,43
|2,33
|İş Finansal Kiralama
|3,62
|3,54
|2,26
|Arçelik
|22,04
|21,56
|2,23
|Brisa
|11,28
|11,05
|2,08
|İş Bankası (C)
|4,96
|4,86
|2,06
|Aksigorta
|7,00
|6,86
|2,04
|T.S.K.B.
|1,11
|1,09
|1,83
|Coca Cola İçecek
|45,00
|44,22
|1,76
|Odaş Elektrik
|2,31
|2,27
|1,76
|Ford Otosan
|88,70
|87,30
|1,60
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Kaynak: AA