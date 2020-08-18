Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Güneş Sigorta 6,13 5,58 9,86

Zorlu Enerji 2,41 2,29 5,24 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 6,13 5,58 9,86 Zorlu Enerji 2,41 2,29 5,24 Logo Yazılım 85,80 82,90 3,50 Çimsa 11,89 11,49 3,48 Sasa Polyester 13,49 13,05 3,37 Gözde Girişim 5,21 5,06 2,96 Tümosan Motor ve Traktör 7,35 7,15 2,80 Koç Holding 15,19 14,81 2,57 Garanti Bankası 7,13 6,96 2,44 Türk Telekom 6,92 6,76 2,37 Enka İnşaat 6,58 6,43 2,33 İş Finansal Kiralama 3,62 3,54 2,26 Arçelik 22,04 21,56 2,23 Brisa 11,28 11,05 2,08 İş Bankası (C) 4,96 4,86 2,06 Aksigorta 7,00 6,86 2,04 T.S.K.B. 1,11 1,09 1,83 Coca Cola İçecek 45,00 44,22 1,76 Odaş Elektrik 2,31 2,27 1,76 Ford Otosan 88,70 87,30 1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA