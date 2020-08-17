Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Petkim 3,84 3,61 6,37

GSD Holding 2,42 2,30 5,22 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 3,84 3,61 6,37 GSD Holding 2,42 2,30 5,22 Borusan Mannesmann 12,70 12,10 4,96 Kartonsan 644,00 615,80 4,58 Kardemir (D) 2,85 2,73 4,40 Alarko GMYO 15,12 14,52 4,13 Gözde Girişim 5,06 4,87 3,90 Çemtaş 9,76 9,44 3,39 ASELSAN 17,84 17,27 3,30 Migros Ticaret 39,30 38,16 2,99 Global Yatırım Holding 4,15 4,03 2,98 Garanti Bankası 6,96 6,78 2,65 Tüpraş 80,70 78,75 2,48 Koza Altın 82,15 80,20 2,43 Koza Madencilik 13,16 12,85 2,41 İpek Doğal Enerji 11,13 10,94 1,74 Türk Traktör 96,80 95,25 1,63 Tümosan Motor ve Traktör 7,15 7,04 1,56 Yapı ve Kredi Bankası 2,10 2,07 1,45 Torunlar GMYO 3,67 3,62 1,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA