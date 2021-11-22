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Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim8,748,91-1,91Bera Holding11,2011,37-1,50ARD...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim8,748,91-1,91
Bera Holding11,2011,37-1,50
ARD Bilişim Teknolojileri50,8551,60-1,45
Koza Madencilik18,5018,72-1,18
Alarko GMYO26,2226,50-1,06
Turkcell17,8318,02-1,05
Koza Altın119,10120,20-0,92
Garanti Bankası11,9412,05-0,91
Türk Telekom8,979,05-0,88
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,541,55-0,65
MLP Sağlık29,9030,08-0,60
Akbank7,197,23-0,55
Tekfen Holding17,7017,78-0,45
İş Bankası (C)7,117,14-0,42
Selçuk Ecza Deposu10,2310,27-0,39
Şişe Cam11,2111,25-0,36
ASELSAN18,6818,74-0,32
Anadolu Grubu Holding33,7033,80-0,30
Yapı ve Kredi Bankası3,543,55-0,28
Sabancı Holding13,8113,84-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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