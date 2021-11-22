Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim8,748,91-1,91Bera Holding11,2011,37-1,50ARD...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|8,74
|8,91
|-1,91
|Bera Holding
|11,20
|11,37
|-1,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,85
|51,60
|-1,45
|Koza Madencilik
|18,50
|18,72
|-1,18
|Alarko GMYO
|26,22
|26,50
|-1,06
|Turkcell
|17,83
|18,02
|-1,05
|Koza Altın
|119,10
|120,20
|-0,92
|Garanti Bankası
|11,94
|12,05
|-0,91
|Türk Telekom
|8,97
|9,05
|-0,88
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,54
|1,55
|-0,65
|MLP Sağlık
|29,90
|30,08
|-0,60
|Akbank
|7,19
|7,23
|-0,55
|Tekfen Holding
|17,70
|17,78
|-0,45
|İş Bankası (C)
|7,11
|7,14
|-0,42
|Selçuk Ecza Deposu
|10,23
|10,27
|-0,39
|Şişe Cam
|11,21
|11,25
|-0,36
|ASELSAN
|18,68
|18,74
|-0,32
|Anadolu Grubu Holding
|33,70
|33,80
|-0,30
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,54
|3,55
|-0,28
|Sabancı Holding
|13,81
|13,84
|-0,22
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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