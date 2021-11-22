Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 8,74 8,91 -1,91 Bera Holding 11,20 11,37 -1,50 ARD Bilişim Teknolojileri 50,85 51,60 -1,45 Koza Madencilik 18,50 18,72 -1,18 Alarko GMYO 26,22 26,50 -1,06 Turkcell 17,83 18,02 -1,05 Koza Altın 119,10 120,20 -0,92 Garanti Bankası 11,94 12,05 -0,91 Türk Telekom 8,97 9,05 -0,88 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,55 -0,65 MLP Sağlık 29,90 30,08 -0,60 Akbank 7,19 7,23 -0,55 Tekfen Holding 17,70 17,78 -0,45 İş Bankası (C) 7,11 7,14 -0,42 Selçuk Ecza Deposu 10,23 10,27 -0,39 Şişe Cam 11,21 11,25 -0,36 ASELSAN 18,68 18,74 -0,32 Anadolu Grubu Holding 33,70 33,80 -0,30 Yapı ve Kredi Bankası 3,54 3,55 -0,28 Sabancı Holding 13,81 13,84 -0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi