Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv34,0835,06-2,80Nuh...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|34,08
|35,06
|-2,80
|Nuh Çimento
|32,54
|33,40
|-2,57
|Koza Madencilik
|14,45
|14,71
|-1,77
|TAV Havalimanları
|26,10
|26,54
|-1,66
|Erbosan
|93,95
|95,40
|-1,52
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|11,83
|-1,44
|Doğan Holding
|2,53
|2,56
|-1,17
|Şok Marketler Ticaret
|11,71
|11,84
|-1,10
|Logo Yazılım
|41,70
|42,16
|-1,09
|Karsan Otomotiv
|3,65
|3,69
|-1,08
|Şekerbank
|0,96
|0,97
|-1,03
|Çemtaş
|12,62
|12,75
|-1,02
|RTA Laboratuvarları
|22,22
|22,44
|-0,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|49,56
|50,05
|-0,98
|Enka İnşaat
|10,19
|10,28
|-0,88
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,15
|-0,87
|Jantsa Jant Sanayi
|57,05
|57,55
|-0,87
|Ereğli Demir Çelik
|16,47
|16,61
|-0,84
|Hektaş
|8,27
|8,34
|-0,84
|Konya Çimento
|814,90
|821,50
|-0,80
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500