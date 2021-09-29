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Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv34,0835,06-2,80Nuh...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv34,0835,06-2,80
Nuh Çimento32,5433,40-2,57
Koza Madencilik14,4514,71-1,77
TAV Havalimanları26,1026,54-1,66
Erbosan93,9595,40-1,52
İpek Doğal Enerji11,6611,83-1,44
Doğan Holding2,532,56-1,17
Şok Marketler Ticaret11,7111,84-1,10
Logo Yazılım41,7042,16-1,09
Karsan Otomotiv3,653,69-1,08
Şekerbank0,960,97-1,03
Çemtaş12,6212,75-1,02
RTA Laboratuvarları22,2222,44-0,98
Tofaş Oto Fabrikası49,5650,05-0,98
Enka İnşaat10,1910,28-0,88
Çemaş Döküm1,141,15-0,87
Jantsa Jant Sanayi57,0557,55-0,87
Ereğli Demir Çelik16,4716,61-0,84
Hektaş8,278,34-0,84
Konya Çimento814,90821,50-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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